Во временно оккупированном Мариуполе кавказцы набросились на полицейских РФ
- 15.11.2023, 16:51
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Итоги впечатляют.
Во временно оккупированном Мариуполе произошла перестрелка. Не обошлось без раненых. Об этом сообщил известный украинский военный и блогер Анатолий «Штирлиц» Штефан.
Сообщается, что инцидент произошел 13 ноября на заводе «Азовсталь», где чеченцы и ингуши собирали металлолом. Их похождения заметили «полицейские», которые в этот момент патрулировали территорию.
Увидев «полицейских» искатели легкой наживы разбежались по сторонам, но их остановили предупредительным выстрелом в воздух. Однако один из кавказцев решил напасть на патруль с канцелярским ножом. Впрочем, его попытка оказалась неуспешной, ведь его остановила пуля в голову, которую, по словам «полицейского», тот выпустил случайно во время потасовки.
У пострадавшего диагностировали мозговую кому.