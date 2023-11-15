Кремль впал в кому

Кремль впал в кому1
- Анатолий Несмиян
- 15.11.2023, 17:36
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Система сама себя завалила бессмысленными занятиями.
На откровенно сервильного политолога Маркова очередной бдительсный стукач написал донос, и его проверяет полиция. В некотором смысле это вывих созданной системы доносов и нездоровая флуктуация. Но в то же самое время и характеристика этой системы.
В нормальной ситуации такой донос ожидала бы вполне очевидная судьба - шаблонный ответ на тему «события преступления/нарушения» не обнаружено, и никто бы не стал даже заморачиваться подобной ахинеей. Тем более тратить на нее время. Два дня - и письмо с ответом уже в ящике у сексота.
Сейчас ситуация такова, что даже к полному абсурду нужно относиться со всей серьезностью, заводить дело, писать много разных бумаг, грузить людей, которые будут опрашивать, отписываться, пускать бумагу по инстанциям. Смысл всей этой бюрократии как раз-таки понятен - никто не хочет брать на себя ответственность за окончательное решение, поэтому оно будет принято - но целой группой, размазав по большому числу принимающих в этом блуде участников ответственность. Так что даже в случае, если наверху громыхнут - вы что там, охренели? Срочно сажать! - все равно никто не будет виноват в преступной близорукости, так как вина уже размазана, и каждый конкретный исполнитель в этой солидной по численности группе принимавших участие в разборе доноса тянет разве что на внушение.
Классическая форма работы бюрократии в нездоровой и нестабильной обстановке.
Вопрос здесь вот в чем - если даже на такую ахинею приходится тратить огромные усилия, время, ресурс машины террора - можно себе представить, как она решает реально проблемные вопросы. Ответ очевиден - вообще никак не решает. Впадает в кому.
Именно так и выглядит коллапс управления, когда система сама себя заваливает бессмысленными занятиями.
Анатолий Несмиян, Telegram