Авиация ВСУ нанесла серию мощных ударов по россиянам 15.11.2023, 20:50

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Украинский Генштаб раскрыл, что уничтожено.

В частности, украинские бойцы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств,

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 15 ноября.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.

Кроме того, как проинформировали в Генштабе, враг нанес четыре ракетных и 29 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, РФ в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья.

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