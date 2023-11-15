Авиация ВСУ нанесла серию мощных ударов по россиянам
- 15.11.2023, 20:50
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Украинский Генштаб раскрыл, что уничтожено.
В частности, украинские бойцы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств,
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 15 ноября.
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.
В то же время, как отмечается, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.
Кроме того, как проинформировали в Генштабе, враг нанес четыре ракетных и 29 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, РФ в очередной раз атаковала Украину, применив зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам гражданской инфраструктуры города Селидово Донецкой области и Запорожья.