Израиль показал, как провел рейд в больнице Аль-Шифа в Газе 16.11.2023, 8:13

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Обнаружен главный командный центр ХАМАС.

Израильские военные провели рейд в больнице Аль-Шифа, расположенной в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Так, израильская армия представила обнаруженное оружие, гранаты, военную форму и средства связи в отделении МРТ «больницы», которую ХАМАС использовал в военных целях. Также в Армии обороны Израиля продолжается обследование других зданий и отделений больницы Аль-Шифа со стороны ЦАХАЛа.

Израильские военные заявили, что обнаружили в крупнейшем госпитале Газы оперативный военный командный центр палестинских боевиков ХАМАС и оружие.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что вошедшие в больницу Аль-Шифа в городе Газа войска нашли там оружие, боевое снаряжение и технологическое оборудование ХАМАСа.

Израиль ранее утверждал, что больница служит штаб-квартирой ХАМАС и Соединенные Штаты во вторник заявили, что эти данные подтверждаются их собственной разведкой.

«Нет места в Газе, куда мы не могли бы добраться. Там нет тайников. Нет убежища для убийц ХАМАС. Мы достигнем и ликвидируем террористов, и мы вернем наших заложников. Это две священные миссии», - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приветствуя вход своих войск в больницу.

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