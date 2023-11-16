Израиль нанес удар в самое сердце ХАМАСа Амос Харэль, «ХаАрец»

16.11.2023, 10:44

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Что означает штурм больницы «Шифа» в Газе.

Вход израильской армии в больницу «Шифа» в Газе отражает драматическое развитие войны с ХАМАСом. Он демонстрирует готовность Израиля напрямую атаковать в сердце военного и правительственного контроля ХАМАСа на севере сектора Газа в рамках наземной операции.

Руководство ХАМАСа, которое отводило больнице важную роль в своих планах управления, вероятно, не ожидало такого шага Израиля. С другой стороны, рейд на больницу также несет в себе риски и может повлиять на международную реакцию, шансы на продвижение сделки по обмену пленными и действия «Хизбаллы» на ливанской границе.

В последние дни израильская армия методично и осторожно действовала вокруг больниц Газы. Израиль стремился пролить свет на широкое использование ХАМАСом больниц и помещений под ними в качестве штаб-квартир и укрытий. Высокопоставленный израильский источник заявил, что цель операции — не найти заложников, а обнаружить шахты туннелей ХАМАСа, которые, по имеющейся у Израиля информации, идут оттуда во все районы Газы.

Несмотря на международное давление, ЦАХАЛ готовится продолжать операции в больнице и в секторе Газа в целом. Следует подчеркнуть, что ХАМАС использовал последние несколько дней, чтобы скрыть доказательства, что он действовал из больницы, например, засыпал туннельные шахты.

Рейду на «Шифу» предшествовал аналогичный военный маневр в больнице «Рантиси», проведенный подразделением морского спецназа ЦАХАЛа ранее на этой неделе.

Администрация США не возражает против израильской операции, но попросила ЦАХАЛ воздерживаться от огня с воздуха перед входом на территорию больницы, чтобы минимизировать риски для медицинского персонала и пациентов-палестинцев, все еще госпитализированных в «Шифе».

На фоне вторжения премьер-министр Нетаньяху встретился со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Бреттом Макгерком и подчеркнул: «Освобождение больницы «Шифа» от контроля ХАМАСа – указывает на способность и решимость Израиля достичь любого места в секторе, пока террористическая организация не будет полностью искоренена».

В рамках израильской наземной операции объектом атак стали символы правления ХАМАСа. Еще 9 ноября израильские военные захватили укрепленный квартал ХАМАСа в центре города Газа, расположенный вплотную к больнице «Шифа». 12-й канал ИТВ сравнивает его по значимости с комплексом минобороны Израиля «Кирия» в Тель-Авиве. Затем было захвачено и здание парламента, изначально принадлежащее Палестинской автономии и которое ХАМАС силой захватил в 2007 году.

Внутри была сфотографированы бойцы бригады «Голани» с израильским флагом в руках. Кроме законодательного совета ХАМАСа, был захвачен правительственный комплекс, штаб-квартира полиции ХАМАСа и инженерный факультет, где разрабатывали и производили оружие.

Затем 14 ноября израильская армия завершила захват лагеря беженцев Шати к западу от города Газа, 162-я и 36-я дивизии ЦАХАЛа соединились и завершили окружение центра города. Крайне сомнительно, что ХАМАС сможет в ближайшее время вернуть себе ключевые объекты своего гражданского контроля на севере Газы. Особенно после того, как вчера, 15 ноября здание парламента ХАМАСа было взорвано.

И вот вчера впервые с начала наземной операции ЦАХАЛ призвал жителей восточной части Хан-Юниса — а это уже южная часть сектора Газа — покинуть свои дома. В обращении, распространенном ЦАХАЛом в этом районе, говорится: «Деятельность террористов ХАМАС вынуждает ЦАХАЛ действовать против них там, где вы живете. ЦАХАЛ не заинтересован в причинении вреда вам или вашим семьям. Для вашей безопасности вы должны как можно скорее эвакуироваться в объявленные безопасными зоны. Любой, кто оказывается рядом с террористами или их объектами, подвергает свою жизнь опасности. Любой дом, который будет использоваться в террористических целях будет подвергнут бомбардировке».

С оперативной точки зрения армия до сих пор не вела боевых действий в районах на востоке и в центре города Газа. ЦАХАЛ концентрирует усилия на туннелях, пытаясь найти эффективное решение, позволяющее быстрее их уничтожить. Министр обороны Йоав Галант в последние дни выражал оптимизм по поводу двух вопросов: возможности ускорить разрушение туннелей и темпов, с которыми ХАМАС теряет контроль над северной частью сектора Газа.

Фактически, ХАМАС больше не контролирует эту территорию ни в политическом плане, ни в том, что касается гражданского контроля. Что касается военного потенциала ХАМАСа, то очевидно, что две бригады, которые ХАМАС дислоцировал на севере Газы и в городе Газа, серьезно пострадали, а командная цепочка их управления функционирует лишь частично. Три другие бригады в лагерях беженцев в центре сектора, а также в Хан-Юнисе и Рафиахе, понесли незначительный ущерб и все еще сохраняют порядок командования и управления. Из 24 командиров батальонов ХАМАСа и других сил сопоставимой численности около половины были убиты.

Высокопоставленный израильский офицер сообщил, что в северной части сектора террористы сейчас обычно действуют относительно небольшими группами до 10 человек. «Рано утром, собравшись на молитву, они запускают в воздух дрон, чтобы проверить, что изменилось в нашей дислокации в их окрестностях, и попытаться организовать локальные действия». Ракетные обстрелы с севера сектора Газа практически полностью прекратились. Относительно небольшое число запусков осуществляется из южной части сектора, при этом предпринимаются попытки устроить один залп в день по Тель-Авиву.

Амос Харэль, «ХаАрец»

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