Самолет за эвакуированными из сектора Газа белорусами вылетел в Египет 3 16.11.2023, 10:46

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Стало известно, кто находится на борту.

Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел в Египет из Национального аэропорта Минск. Он заберет эвакуированных из сектора Газа белорусов, сообщает пресс-служба МЧС.

На борту находятся медики и психологи МЧС Беларуси для оказания помощи и сопровождения граждан Беларуси, эвакуируемых из зоны военного конфликта.

— С собой берем укладки для оказания амбулаторной и неотложной помощи, а также оборудование для мониторинга и диагностики заболеваний, — рассказал Юрий Гелеклиди, главный специалист центра медицинского назначения РОСН «Зубр».

Для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты МЧС в готовности оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям.

Напомним, накануне из сектора Газа через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта эвакуировали 43 белоруса и членов их семей.

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