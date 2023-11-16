Нелегалы на белорусско-польской границе устроили провокацию 5 16.11.2023, 12:13

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Агрессия со стороны мигрантов растет.

Нелегальные мигранты на границе Беларуси с Польшей вновь прибегли к горящим веткам. Они забрасывали ими польские патрули. Также через забор летели камни.

Об этом сообщила Пограничная охрана Польши, опубликовав видеозапись двух инцидентов.

Всего же за среду в Польшу пытался пробраться 71 иностранец, в том числе 43 мигранта отказались от попытки, увидев польский патруль.

В Литве зарегистрировали 34 нарушителя, а в Латвии их был минимум – всего 5 человек.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

W dn.15.11 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾71 cudzoziemców m. in.ob.Iraku i Iranu, w tym 43 osoby na widok patroli🇵🇱zawróciły na🇧🇾 #PSGDubiczeCerkiewne grupa cudzoziemców rzucała kamieniami i płonącymi konarami drzew w patrole🇵🇱,nikt nie doznał obrażeń.#NaStraży pic.twitter.com/3rdeYQyip0 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2023

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