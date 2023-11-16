закрыть
16 ноября 2023, четверг, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы на белорусско-польской границе устроили провокацию

5
  • 16.11.2023, 12:13
  • 4,330
Нелегалы на белорусско-польской границе устроили провокацию

Агрессия со стороны мигрантов растет.

Нелегальные мигранты на границе Беларуси с Польшей вновь прибегли к горящим веткам. Они забрасывали ими польские патрули. Также через забор летели камни.

Об этом сообщила Пограничная охрана Польши, опубликовав видеозапись двух инцидентов.

Всего же за среду в Польшу пытался пробраться 71 иностранец, в том числе 43 мигранта отказались от попытки, увидев польский патруль.

В Литве зарегистрировали 34 нарушителя, а в Латвии их был минимум – всего 5 человек.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук