В российской Астрахани рухнули два подъезда пятиэтажного дома 12 16.11.2023, 20:54

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Первые жалобы на трещины в стенах дома появились 15 лет назад.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома обрушились в Астрахани. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, обрушение по адресу улица Привокзальная, 1а произошло около 18:30 по местному времени (17:30 по Минску) во время эвакуации жителей, которые примерно за полчаса до этого сообщили спасателям о трещине в стене здания, сообщает «Медуза».

До обрушения дом самостоятельно покинули 213 человек, в том числе 37 детей, рассказали в МЧС по региону. Всего в доме четыре подъезда и 80 квартир, где проживали больше 200 человек, сообщили в экстренных службах.

Один человек погиб, еще еще несколько числятся пропавшими без вести. Как рассказал губернатор, погибшая — женщина 1939 года рождения. По данным Mash, 84-летняя жительница дома не успела спуститься с пятого этажа. Спасатели разбирают завалы. В двух больницах города подготовили койки для приема возможных пострадавших. Власти города ищут жильцов двух квартир.

Следователи устанавливают причины случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания, заявил Бабушкин. Вице-губернатор региона Олег Князев уточнил, что власти исключили версию со взрывом газа.

По одной из версий фундамент здания могли подмыть сточные воды. Местные жители сообщили, что за несколько часов до обрушения в одной из квартир прорвало батарею. Жители дома также рассказали «АБН 24», что однажды в стене здания уже появлялась трещина, а дом наклонялся. Недавно в пятиэтажке были проведены некоторые работы по электрике, перестелили кровлю. Mash утверждает, что первые жалобы на трещины появились 15 лет назад, и все это время с проблемой «справлялись временными заплатками».

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