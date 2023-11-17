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Минздрав сказал про циркуляцию штамма ковида пирола в Беларуси

  • 17.11.2023, 6:01
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Минздрав сказал про циркуляцию штамма ковида пирола в Беларуси

Что для него характерно?

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко сказал про циркуляцию штамма коронавирусной инфекции пирола в Беларуси, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что с конца апреля 2022 года в стране есть некоторая «стабильность в отношении распространения коронавируса». Тарасенко акцентировал внимание на том, что сейчас, как во всем мире, заметен некоторый рост заболеваемости, однако ситуация контролируемая. Замминистра здравоохранения сказал, что циркулирует разновидность штамма ковида пирола.

- В настоящее время в мире вызывает озабоченность циркуляция штамма пирола, и сейчас наблюдается определенный подъем.

По его словам, для указанного штамма характерно снижение продолжительности инкубационного периода, уточнив, что с момента заражения до момента заболевания проходит три дня, при том, что ранее было пять и более.

- Заболевание протекает в нетяжелой форме.

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