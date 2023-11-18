Молочный скандал: как директор «Бабушкиной крынки» связан с Лукашенко 4 18.11.2023, 9:26

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Геннадий Скитов не просто работал начальником департамента в управлении делами диктатора.

Гендиректор ОАО «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов — центральная фигура масштабного коррупционного дела в молокоперерабатывающей отрасли.

Первая информация об арестах пришла 1 ноября. 14 ноября заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек заявил, что фигурантами дела стали 26 человек, из них 15 содержатся под стражей.

Государственные СМИ назвали главу Могилевского молочного гиганта главным подозреваемым в деле. А следствие опубликовало фото золота и наличных денег, которые хранились у Геннадия Скитова.

Александр Лукашенко лично обвинил Геннадия Скитова в коррупции и создании клиентеллы путем назначения на руководящие должности своих родственников, друзей молодости и даже водителя.

По утверждению КГБ, «преступные доходы от необоснованной посреднической деятельности всех участников противоправной деятельности в молочной отрасли с учетом разницы цен в Беларуси и России [составляли] не менее 10 млн долларов в год».

В возникновении коррупционной схемы такого масштаба на больших государственных предприятиях Лукашенко обвинил руководителей областных исполнительных комитетов. Управлять молочным гигантом поставили бандита, написали государственные СМИ.

Однако информация, которую собрала «Наша Ніва», показывает, что и сам Александр Лукашенко, и его ближайшее окружение очень хорошо знали, кто такой Скитов и чем он занимался.

Первые контакты Геннадия Скитова с близким кругом Лукашенко имели место еще во время президентской кампании 1994 года, а далее он инкорпорировался во власть и получал одно деликатное назначение за другим. Только тогда этот непотопляемый делец носил другую фамилию — Элькинд.

Как Элькинд стал Скитовым

Скитов — это не та фамилия, под которой Геннадий был известен в молодости. Это фамилия его мамы, которую он возьмет намного позже.

А в 90-х он был известен как Геннадий Элькинд. И первые упоминания о нем и его брате Сергее касаются круга, связанного с борисовским криминальным авторитетом Николаем «Зайцем». «Зайца» убили после того, как он перестал сбрасываться на общебелорусский «общак». Сожгли прямо в его машине в Печах.

Братья Элькинды попали в подозреваемые во время расследования преступлений «Зайца».

Оперативные материалы того дела публиковало интернет-издание «Ежедневник». Сейчас его редактор Сергей Сацук отбывает 8-летний срок наказания по статьям, включающим «разжигание вражды». Правозащитники признали Сацука политическим заключенным.

Из материалов, которые публиковал «Ежедневник«, стало известно, что в поле зрения правоохранительных органов Элькинды попали в ходе расследований убийств, совершенных бандой «Зайца».

Самих Элькиндов «Ежедневник» называл «менеджерами по связям с властью», а не выбивалами.

В базах, которыми владеет «Белпол» значится, что на самого Скитова (Элькинда) было заведено три уголовных дела. Его подозревали в подделке документов и вымогательстве. Эти дела датируются 1996 и 2000 годами. Однако дела до суда не дошли.

По версии тех, кто слил материалы дел «Ежедневнику» — благодаря покровительству высших сил. Официальная формулировка была — «за отсутствием события преступления».

По делу о вымогательстве два брата проходили вместе, в ней был потерпевший.

В 2018 году Сергей Элькинд сказал «Нашей Ниве», что силовикам хотелось его посадить. «Я обманывать не буду: я знал Колю Зайца. Ну, как знал: я из Большой Ухолоды, а он — из Лошницы. Сел на велосипед и поехал. Мы дружили, но я не грабил, не убивал. Если бы было что-то, то давно бы сидел», — сказал он.

Собеседники «Нашай Нівы» в Борисове связывают следующий карьерный взлет братьев Элькиндов с друзьями их отца Виктора Элькинда.

Виктор Элькинд много лет возглавлял передовой совхоз «Гвардия» в деревне Большая Ухолода Борисовского района, а после — борисовскую горрайинспекцию по экологии. Это был шаг вниз в «табели о рангах». Но карьера Элькинда-старшего резко пошла вверх после прихода Александра Лукашенко к власти — на момент выборов 1994 года Элькинду-отцу было 42 года.

Его забрал к себе советником Николай Домашкевич, один из самых близких к Александру Лукашенко людей, который после прихода его к власти стал главой Комитета государственного контроля, а после (1998) председателем Минского облисполкома. Элькинд-отец, правда, недолго поработал в столице, умер в 1999-м.

Однако он успел вывести в люди своих сыновей Геннадия и Сергея.

Сам Геннадий любил рассказывать друзьям по Борисову, что они с Сергеем по просьбе их отца через Домашкевича в 1994-м финансово помогали штабу Лукашенко-кандидата, где всем руководили Шейман с Домашкевичем.

Фактом является то, что после смерти отца его сыновьям покровительствовал тот самый Николай Домашкевич. Он забрал их на работу на предприятия Управления делами президента и мощным толчком вывел на околовластную орбиту.

Выход на лукашенковскую орбиту

Говорят, что именно по инициативе Домашкевича Геннадий Элькинд взял себе новую, материнскую фамилию — Скитов, чтобы подвести жирную черту под спорными 90-ми. Вскоре Геннадий Скитов возглавит Борисовский мясокомбинат, лакомое место для любителей сытного кусочка.

«Тогда были такие времена, что управление делами Лукашенко подминало под себя одну отрасль экономики, одну сферу торговли за другой, — рассказал «Нашай Ніве» бизнесмен, который пересекался с Элькиндами в 90-е. — Сергея Элькинда поставили на рыбу, а Геннадия, уже Скитова, — на мясо в Борисов. И он там проявил себя: завалил Москву и ближнюю Россию колбасой».

Тогда сети белорусских магазинов в России не было, а гипермаркеты еще только начинали занимать рынок. Значительная доля продукции продавалась через уличных коммерсантов, рынки. Скитов сумел наладить процесс продажи через рынки.

«Это была выгодная схема для умелого барышника: ни налогов, ни учета. Все довольны. Потом россияне этот сектор подрегулировали, и сама жизнь изменилась», — рассказал нам бизнесмен.

Потом братья поменялись местами. Старший из мяса перешел в «Белрыбу», сел на монопольный канал поставок, а Сергея отправили на мясо.

После Геннадий Скитов какое-то время работал директором департамента в управлении делами Лукашенко.

«Управление делами — это же империя. Титенков, Домашкевич, Корбут, Шейман, Назаров — какие фигуры во главе!» — отмечает наш собеседник, минский предприниматель.

«Многие после школы Управления делами, получив связи и понимание процессов, создали свой бизнес. А Скитов, хотя у него коммерческий талант есть, остался работать на Лукашенко, — рассказал «Нашай Ніве» этот столичный предприниматель. — Он думал, что при Лукашенко будет всегда зарабатывать намного больше при меньших затратах энергии. Свой бизнес — это риск».

Геннадий Скитов переходит коммерческим директором на государственный МАЗ, потом его забрал к себе в Борисов на завод БАТЭ Анатолий Капский. В списке должностей Скитова также Щучинский завод «Автопровод» и сельскохозяйственное ОАО «Тарасово».

Роль Зайцев в жизни Скитова

По иронии судьбы важную роль в жизни Геннадия Скитова сыграл еще один Заяц — Леонид, нынешний вице-премьер, который с 2019 по 2021 год возглавлял Могилевский облисполком.

Именно Заяц, который перед Могилевом семь лет возглавлял Министерство сельского хозяйства и знал Скитова «по мясу» и по «Тарасову», как раз и пригласил того на «Бабушкину крынку».

Это было самое большое из всего, что доставалось в распоряжение выходца из Борисова.

«Бабушкина крынка» возникла из советского молочного комбината, возведенного в 1979 году. Это одно из самых больших молокоперерабатывающих предприятий не только Беларуси, но и Восточной Европы. Общая численность работников этого холдинга достигает 4 тысяч человек. По данным национального агентства Беларуси, она занимает 9 место в топ-100 открытых акционерных обществ страны. 98% акций принадлежало государству.

В 2020 году доход «Бабушкиной крынки» составил 613 миллионов рублей, что позволило компании занять третью строчку в топ-15 молочных предприятий по объему выручки. Но по чистой прибыли «Бабушкина крынка» имела только 14-е место. Доходность компании составляла 3,6 миллиона рублей. Для сравнения: лидер на тот момент, частный «Савушкин продукт», имел 51,3 миллиона.

«Скитов всегда был таким хлебосольным, приглашал к себе, хвастался размером кабинета, пытался подкупить, если не выходило — надавить», — рассказывает о нем человек, который пересекался с ним по бизнесу.

По версии КГБ, первичные оперативные данные о наличии коррупционной схемы приобретения столичной ООО «ТПК ПродИнвест» ликвидной продукции молокоперерабатывающих предприятий по заниженным ценам, органы госбезопасности получили в январе 2020 года. Так в поле зрения попали «сомнительные схемы реализации продукции ОАО «Бабушкина крынка».

Одним из первых указаний назначенного в 2019-м гендиректором Скитова стала, как утверждают «чекисты», установка видеокамер в рабочем кабинете и приемной Скитова — намек, что человек боялся установки жучков.

А перед коллективом Скитов, утверждают в КГБ, «позиционировал себя «авторитетом из 90-х».

«Там все воруют — система такая»

Был Элькинд, стал Скитов. Прошел огонь и воду, но поскользнулся на молоке. Интересна эта история — человека, который с 90-х крутился вокруг Лукашенко, а теперь стал показательным участником антикоррупционного шоу.

«Там все воруют — система такая, — сказал «Нашай Ніве» Борисовский предприниматель, который пересекался со Скитовым еще в 2000е. — Профессиональные менеджеры, которые будут эффективно управлять такой большой структурой и не воровать, стоят намного дороже, чем Лукашенко хочет им платить. А на зарплату, которая есть, можно найти только жулика, который рассчитывает зарабатывать сверху, на откатах.

А Скитов иначе, кажется, и не умел, и не хотел — но забыл, что времена изменились, что «крыша» поменялась уже двадцать раз, а антикоррупционные шоу периодически организовывать надо».

Кстати, относительно того имущества, которое Александр Лукашенко приказал забрать в пользу государства: по состоянию на 2020 год на самого Скитова никакого имущества зарегистрировано не было.

260-метровая квартира в Боровлянах, а также 266-метровый дом в Минске, как и машины, зарегистрированы на его жену.

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