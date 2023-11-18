Путин эпично прокололся с «цитатой Цицерона» 7 18.11.2023, 12:47

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Глава РФ пробил интеллектуальное дно.

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме 17 ноября глава РФ Владимир Путин громко оскандалился.

Он пытался приписать римскому философу Цицерону фейковую цитату, передает Диалог.UA.

Путин во время обсуждения роли культуры во время войны попытался выдать себя за интеллектуала и прокололся.

Глава Кремля сказал: «выражение Цицерона: «Когда стреляют пушки, музы молчат».

«Этими словами диктатор РФ продемонстрировал свою безграмотность. Цицерон не говорил, да и не мог сказать ничего подобного. Дело в том, что этот выдающийся римский философ и политик жил еще до нашей эры, а пушки были изобретены более чем через тысячу лет после его смерти в Китае», — отмечает издание.

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