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Синоптики: В Беларуси будет мороз до -20°

  • 18.11.2023, 13:24
Синоптики: В Беларуси будет мороз до -20°

Прогноз погоды на 19-21 ноября.

Осень в Беларуси заканчивается. Даже в обычно теплом Бресте выпало несколько сантиметров снега. И хотя еще не все жители увидели предвестник зимы, синоптики не сомневаются в одном— ближайшие дни будут морозными. Каких температур ждать 19-21 ноября?

Прогноз погоды в Беларуси на 19-21 ноября

По официальным данным Белгидромета, в воскресенье 19 ноября погоду в стране будет формировать «область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной холодной воздушной массе».

Местами специалисты спрогнозировали небольшой снег и мокрый снег, а ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Кроме того, некоторые столкнуться со слабым гололедом, а также гололедицей.

Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку до -9°С, максимальная днем -4..+2°С.

В понедельник 20 ноября синоптики пообещали снег, мокрый снег, днем с дождем, а также слабые туман и гололед лишь по юго-западу Беларуси.

Температура ночью должна составить -2..-9°С, по северо-востоку при прояснениях до -12°С. Днем 0..-6°С; по юго-западу ночью 0..-1°С, днем +1..+3°С.

А во вторник 21 ноября снова по юго-западной половине спрогнозировали снег, мокрый снег, в юго-западных районах с дожем, местами слабые туман и гололед.

Температура воздуха ночью -3..-10°С, при прояснениях до -13°С, максимальная днем 0..-6°С; по юго-западу ночью 0..-2°С, днем +1..+2°С.

«Установится зимний режим»

Тем временем в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie со ссылкой на численные модели прогноза погоды заметили: «похоже, что морозный период продлится как минимум до 23 ноября».

«В эти дни на значительной части Беларуси среднесуточная температура воздуха будет ниже 0°, т.е. установится зимний режим погоды», — сообщили там.

При этом в синоптики обратили внимание, что «самый холодный прогноз» для Беларуси выдала канадская численная модель GEM. Согласно ее данным, в ночь с 21 на 22 ноября «температура воздуха составит -6..-10°, по северо-востоку РБ — до -15°».

«В следующую ночь, под утро на востоке страны не исключены и -20°», — подчеркнули в @nadvorie.

Однако подчеркнули, что «остальные модели — и ECMWF, и GFS гораздо сдержанней: не обещают холодов ниже -10..-12°».

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