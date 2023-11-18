Минобразования спросили, что за странные договоры заставили подписать студентов 18.11.2023, 19:06

1,610

Родители заволновались.

Недавно заочников и очников, обучающихся на платном, настоятельно попросили подписать допсоглашение: в нем были прописаны полные суммы, которые тратятся на обучение одного специалиста. Они в разы больше тех, что платят студенты и их родители.

Все заволновались: зачем так настойчиво предлагают подписать новые документы? Кто-то с опаской заговорил об обязательной отработке: мол, коснется даже тех платников, кто уже учится.

Журналист tochka.by узнала у специалистов Минобра, откуда берутся такие цифры и для чего с ними «под роспись» знакомят студентов.

Отработка не за горами

Еще накануне нового учебного года министр образования Андрей Иванец подчеркивал: студенты-платники возмещают далеко не полную стоимость своего образования, а лишь 50–70% в зависимости от специальности и вуза.

Затем все чаще стали говорить об обязательном распределении для тех, кто учится платно. По словам Иванца, такая норма уже прорабатывается, но коснется она только тех, кто поступил в вузы и ссузы после вступления в силу изменений.

Один из родителей студента-платника в БГУ рассказал, что подписать документы попросили в деканате. Стоимость дневного платного в таких допсоглашениях была выше примерно в 2,5 раза.

Семья волнуется: не намекает ли такое ознакомление с «реальными» цифрами на предстоящее подорожание или грядущую отработку, которую хотят ввести?

Студент-заочник другого вуза поделился, что у него в университете подобные бумаги раздали всем старостам.

Студенты стали задавать вопросы: откуда сумма, что это значит и что будет, если кто-то откажется подписать. В ответ им пригрозили дисциплинарным выговором и напомнили, что скоро – защита диплома.

Все подписали, но вопросы остались.

Что за допсоглашение?

Отвечая на вопросы журналистов, в Минобре заверили: документы, которые подписывали платники в вузах, носят ознакомительный характер и не влекут за собой каких-либо обязательств перед учреждением образования или государством.

В ведомстве подчеркнули: до этого в документах о подготовке специалиста на платной основе отражалась только стоимость платного обучения. Сейчас родителей и студентов решили ознакомить, сколько бюджет тратит в год на обучение одного человека.

«Данные дополнения в договора о подготовке специалиста с высшим (средним специальным) образованием на платной основе не влекут возникновения обязательств обучающихся и их законных представителей перед учреждением образования или государством, а носят информационный характер», – заверили в министерстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».