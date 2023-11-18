Группа «Би-2», у которой белорусские корни, довела Z-патриотов до истерики 5 18.11.2023, 19:42

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У музыкантов требуют отобрать все имущество.

Участников группы «Би-2», солисты которой родом из Беларуси, требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все оставленное в России имущество. Об этом сообщил 18 ноября прокремлевский телеграм-канал Shot со ссылкой на свои источники.

По данным издания, жалоба на музыкантов поступила в Генпрокуратуру, СК РФ и Министерство культуры. Авторы доноса потребовали признать членов группы «спонсорами терроризма, возбудить уголовные дела за госизмену и лишить их всего имущества, которое осталось в России, а также изъять все их творчество из публичного доступа».

Как пишет Shot, поводом для этого стали заявления солиста группы Левы (уроженца Минска) в Instagram о том, что он покупает транспорт для Украины, и публичных обещаний финансировать Вооруженные силы Украины до конца войны.

Лева также назвал Россию мировым злом, а большинство жителей РФ — умственно отсталыми. Позже он удалил эти комменты.

Напомним, вскоре после начала войны группа «Би-2» была вынуждена прекратить концерты в России. В апреле артисты отказались выступать в Омске из-за плаката «Zа президента» в зале, после этого все их концерты в РФ были отменены или отложены надолго вперед. В июньском сингле «Колыбельная», который «Би-2» посвятила погибшей в 2021 году подруге, многие поклонники увидели антивоенное высказывание. Ходили слухи, что группа покинула Россию, однако летом музыканты отвечали на это, что находятся в отпуске. В последние месяцы коллектив родом из Бобруйска дает концерты в разных странах в рамках своего зарубежного тура.

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