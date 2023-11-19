Мальчик-сирота из Мариуполя, который получил повестку в российский военкомат, уехал из России в Беларусь 7 19.11.2023, 9:56

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Богдан Ермохин

Что известно?

Вывезенный из Мариуполя подросток-сирота Богдан Ермохин, которого российские власти пообещали вернуть на родину, покинул Россию и сейчас находится в Беларуси.

Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на самого Ермохина и его украинского адвоката Екатерину Бобровскую.

Как сообщила адвокат, Богдан прилетел из России в Беларусь и пока находится в нашей стране вместе со старшей сестрой.

Еще 13 ноября Ермохин, которого российские власти пообещали вывезти в «третью страну» для встречи с родственницей до совершеннолетия (до 19 ноября), сообщал у себя в соцсетях, что ему по-прежнему не были известны детали предстоящей поездки.

«Дайте мне ответ или какую-либо информацию по этому поводу», — требовал он.

В начале ноября подросток (он записывает рэп под псевдонимом Dispo) появился на афише благотворительного рэп-концерта в Украине в поддержку ВСУ, обратила внимание «Верстка». 14 ноября организаторы подтвердили редакции, что ждут подростка.

«Так планируем: и в Кропивницкий, и в Одессу, и потом еще в Броварах. Но все зависит не только от нас, а еще и от той стороны», — сказали они.

Однако 17 ноября Ермохин сообщил в своем Instagram, что выступить на концерте не сможет «по некоторым обстоятельствам».

Мальчик из Мариуполя

17-летнего украинца Богдана Ермохина в группе с еще 30 детьми российские военные вывезли из Мариуполя в мае 2022 года. В России ему оформили российское гражданство и назначили опекунов, хотя в Украине у Богдана есть старшая сестра Валерия, которая и является официальным представителем мальчика.

Сам Богдан несколько раз пытался вернуться домой, в том числе через Беларусь. Об одном из таких случаев широко стало известно в апреле, благодаря вышедшим на российских телеканалах пропагандистским сюжетам.

Адвокат мальчика Катерина Бобровская рассказала, что на Ермохина в РФ оказывалось давление. Так, по ее словам, 28 августа его вызвали к Марии Львовой-Беловой, там под принуждением и под диктовку он написал заявление о том, что хочет остаться в России, но добавил, что до достижения совершеннолетия. Об этом сам Богдан сообщил адвокату по телефону и, по словам Бобровской, рассказал, что его запугивали направлением в психбольницу.

8 ноября стало известно, что Богдану Ермохину пришла повестка из военкомата, согласно которой он должен явиться туда 19 декабря 2023 года, через месяц после того, как достигнет совершеннолетия. Однако уже на следующий день российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что юношу вскоре вернут на родину. Она также заверила, что армия Ермохину не грозит, так как он является студентом колледжа и по российским законам имеет отсрочку.

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