Генералы РФ поставили ультиматум своим войскам под Авдеевкой 19.11.2023, 14:55

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В ВСУ раскрыли детали.

Командование оккупационных войск агрессора России работает над восполнением потерь в обескровленных подразделениях. Они ставят своим силам задачу «возьми позицию или умри». В рядах захватчиков растет численность дезертиров, присутствуют заградительные отряды и расстрелы подчиненных. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он рассказал о том, что в войсках РФ идет восполнение потерь. Враг продолжает атаковать – за прошедшие 24 часа было 10 авиационных атак и четыре ракетных удара, 51 атака, а также более 800 артиллерийских обстрелов.

«Несут значительные потери, но продолжают пополнять обескровленные подразделения. Российский генералитет использует тактику «возьми позицию или умри». Растет количество дезертиров, командование оккупантов практикует заградительные отряды и даже расстрелы своих подчиненных», - сказал Штупун.

Кроме того, он добавил, что за минувшие сутки вражеские войска потеряли 531 человека и 36 единиц техники.

Оккупанты продолжают вести пехотные штурмы, ожидается усиление атак.

«Пленные россияне рассказывают, что их обманывают, говорят, что на наших позициях никого нет. В Авдеевке идут пехотные штурмы, сейчас действия РФ можно назвать разведкой боем, мы ожидаем усиление атак», - подчеркнул Александр Штупун.

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