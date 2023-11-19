Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, уже в Украине 2 19.11.2023, 16:17

2,200

Еще недавно он находился в Беларуси.

Подросток Богдан Ермохин, попросивший помощи у президента Владимира Зеленского, уже в Украине. Его оккупанты из Мариуполя депортировали в Россию, но он нашел способ вернуться домой.

Об этом сообщает Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По его словам, 19 ноября, в свой день рождения, Богдан вернулся в Украину.

«Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но, несмотря ни на что, он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда!» - отметил Лубинец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».