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Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, уже в Украине

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  • 19.11.2023, 16:17
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Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, уже в Украине

Еще недавно он находился в Беларуси.

Подросток Богдан Ермохин, попросивший помощи у президента Владимира Зеленского, уже в Украине. Его оккупанты из Мариуполя депортировали в Россию, но он нашел способ вернуться домой.

Об этом сообщает Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По его словам, 19 ноября, в свой день рождения, Богдан вернулся в Украину.

«Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но, несмотря ни на что, он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда!» - отметил Лубинец.

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