Залужный впервые раскрыл план масштабного контрнаступления ВСУ 1 2.11.2023, 13:09

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Валерий Залужный

И назвал книгу, которая стала ключом к разгадке ситуации на фронте.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что по подсчетам командования, украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая рубежи российской обороны, а четырех месяцев должно было хватить, чтобы зайти в Крым.

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

«Если вы посмотрите на учебники НАТО и подсчеты, которые мы проводили [при планировании контрнаступления], четырех месяцев должно было быть достаточно, чтобы мы дошли до Крыма, повоевали в Крыму, вернулись из него, и снова зашли и вышли оттуда», — сказал Залужный.

Он отметил, что сначала ему казалось, что «что-то не так» с украинскими командирами, поэтому заменил некоторых из них. После этого главнокомандующий ВСУ предположил, что бойцы могли быть не пригодны по назначению и переставил их в другие бригады.

Однако после того как оказалось, что эти изменения не повлияли на ситуацию, Залужный попросил штаб найти книгу, которую он когда-то видел, будучи студентом военной академии. Она называлась «Прорыв укрепленных линий обороны», и была написана советским генерал-майором Павлом Смирновым в 1941 году. В ней автор проанализировал сражения Первой мировой войны.

«И не прочитав даже половины, я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор и нас, и наших врагов», — подчеркнул он.

По словам Залужного, этот тезис он сам для себя подтвердил, когда поехал в зону боевых действий вблизи Авдеевки, где видел на экранах мониторов 140 единиц уничтоженной российской военной техники. Он заявил, что современные сенсоры могут определить «любое сосредоточение сил», а высокоточное оружие может легко его уничтожить.

«Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из тупика, нам нужно что-то новое, например порох, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга», — сказал он.

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