ISW: Ситуация под Авдеевкой неожиданно изменилась 20.11.2023, 8:02

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Среди россиян растет количество дезертиров.

В отчете Института изучения войны (ISW) аналитики сообщили, что украинские войска провели успешную атаку в районе Авдеевки и продвинулись вперед 19 ноября.

Эксперты ISW отмечают, что Силы обороны контратаковали под Авдеевкой позиции захватчиков и 19 ноября совершили подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные данные указывают, что ВСУ продвинулись вперед у железной дороги к юго-востоку от степного, что в 3 километрах к северо-западу от Авдеевки.

Также в отчете сообщается, что российские захватчики также проводили наступательные операции в районе Авдеевки 19 ноября, но никакого успеха не добились.

В свою очередь представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что среди оккупантов растет количество отказов идти в атаку на позиции ВСУ. Также растут случаи дезертирства. Это вынуждает командование захватчиков применять физическую силу и заградительные отряды, чтобы подтолкнуть российские войска к бою.

Он добавил, что российская армия отмечала большие потери под Авдеевкой и вынуждена использовать мобилизованный личный состав и призывников из числа военнослужащих-срочников.

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