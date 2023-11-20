WSJ: Израиль начинает самый трудный этап военной кампании 20.11.2023, 13:06

2,368

Военный потенциал ХАМАС уничтожен лишь частично.

Израиль переносит фокус своей военной кампании на юг сектора Газа: там, вероятно, предстоит самый трудный этап шестинедельной войны, написал 20 ноября The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения высокопоставленных израильских офицеров и аналитиков.

Израильским войскам в значительной степени удалось взять под контроль северную часть сектора Газа, но они только частично уничтожили военный потенциал ХАМАСа и не обезвредили многих его лидеров.

Боевики ХАМАС сбежали на юг и укрылись в густонаселенных городах или в подземных туннелях, где меньше авиаударов и меньше боевых действий.

На юге боевики почти наверняка окажутся более решительным противником, поскольку у них останется мало вариантов развития событий, кроме как сражаться.

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль, убивали людей и брали заложников. По сведениям властей Израиля, в результате атаки погибли 1200 человек, а заложниками стали более 200 человек. 27 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа.

Отметим, что сектор Газа — это анклав, где живет около 2 млн человек на площади около 240 кв.км (40 км в длину и около 6 км в ширину). На юг с началом военных действий бежали с севера многие жители Газы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».