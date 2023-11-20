закрыть
20 ноября 2023, понедельник, 18:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как повысить хороший холестерин простыми способами

  • 20.11.2023, 17:27
  • 5,050
Как повысить хороший холестерин простыми способами

Объяснил кардиолог.

Повысить хороший холестерин можно достаточной двигательной активностью. Об этом рассказал известный российский врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра диагностики и инновационных медицинских технологий Геннадий Коновалов.

По его словам, на состояние сердца лучше всего влияют плаванье и ходьба, но можно заниматься тем, что нравится и приносит удовольствие.

Что касается диет, то для людей особенно с избыточной массой тела все же лучше средиземноморская.

«Она достаточно полноценна, она разумна, она не исключает категорически какие-то продукты», - отметил Геннадий Коновалов.

В этой диете, которую лучше назвать системой питания, много морепродуктов, овощей, фруктов, правильных жиров, что хорошо для сердечно-сосудистой системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров