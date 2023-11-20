Как повысить хороший холестерин простыми способами
- 20.11.2023, 17:27
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Объяснил кардиолог.
Повысить хороший холестерин можно достаточной двигательной активностью. Об этом рассказал известный российский врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра диагностики и инновационных медицинских технологий Геннадий Коновалов.
По его словам, на состояние сердца лучше всего влияют плаванье и ходьба, но можно заниматься тем, что нравится и приносит удовольствие.
Что касается диет, то для людей особенно с избыточной массой тела все же лучше средиземноморская.
«Она достаточно полноценна, она разумна, она не исключает категорически какие-то продукты», - отметил Геннадий Коновалов.
В этой диете, которую лучше назвать системой питания, много морепродуктов, овощей, фруктов, правильных жиров, что хорошо для сердечно-сосудистой системы.