Финляндия впервые в качестве члена НАТО возглавила учения альянса 20.11.2023, 19:07

Военно-морские учения Freezing Winds 23 начались в Балтийском море.

20 ноября в Балтийском море начались военно-морские учения Freezing Winds 23 («Ледяные ветры 23»). Они проходят под эгидой Военно-морских сил (ВМС) Финляндии в Финском заливе и Архипелаговом море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах территориальных вод Финляндии) и продлятся до 1 декабря.

Кроме финских вооруженных сил (морские, сухопутные и воздушные) в них участвуют военные Швеции, а также корабли первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (Standing NATO Maritime Group One — SNMG1) и первой постоянной группы НАТО по противоминной борьбе (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 — SNMCMG1), в состав которой входят флоты Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Всего в учениях участвуют 30 боевых кораблей и более 4 тыс. человек.

Как сообщили в ВМС Финляндии, цель этих учений, проходящих на фоне решения страны закрыть КПП на российско-финской границе, — отработать совместные международные операции у побережья Балтийского моря.

«Наши основные учения этой осени — первые, которые мы проведем в рамках крупных учений НАТО, — приводятся в сообщении слова командующего учениями, заместителя начальника штаба ВМС Финляндии Юхапекки Раутавы. — <...> Совместно тренируясь, мы укрепим не только военный потенциал, но и оперативную совместимость и нашу способность работать вместе».

Участие противоминных кораблей в Freezing Winds 23, также отметил он, свидетельствует, что НАТО обращает особое внимание на защиту подводной инфраструктуры.

Учения охватят западный район области Уусимаа (административный центр — Хельсинки). Над югом Финляндии и севером Балтийского моря пройдут воздушные маневры с участием 16 самолетов — в их числе американские истребители-бомбардировщики и штурмовики F/A-18 и французский самолет дальнего радиуса действия Atlantique 2. Также будут задействованы сухопутные и пограничные войска.

Учения Freezing Winds Финляндия проводит не впервые — в ноябре 2022 года, когда страна еще не вошла в НАТО, они прошли в том же районе при участии 23 боевых кораблей и 5 тыс. военных. Их целью были отработка совместных операций в погодных условиях поздней осени и обучение личного состава ВМС Финляндии при взаимодействии с силами других стран. В тех маневрах тоже участвовали группы SNMG1 и SNMCMG1 (корабли из Германии, Дании, Нидерландов и Норвегии). Также были задействованы американский эсминец класса Arleigh Burke и корветы ВМС Швеции. Таким образом, нынешние учения отличаются от прошлогодних лишь тем, что теперь Финляндия участвует в них в качестве полноценного члена НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».