Премьер Болгарии потребовал от МВД перестать избивать футбольных фанатов 20.11.2023, 20:02

Николай Денков заявил, что среди некоторых полицейских есть «культура драться с мальчишками».

Премьер-министр Болгарии Николай Денков после разгона болельщиков, протестовавших против руководства Болгарского футбольного союза (БФС), заявил, что не может возглавлять правительство, которое избивает людей на улицах. Слова Денкова приводит болгарская газета «Труд».

Около 5 тыс. болельщиков 17 ноября устроили акцию протеста перед матчем с венграми в отборочном турнире Евро-2024. УЕФА по просьбе БФС решил провести матч без зрителей. В итоге фанаты перед игрой начали забрасывать полицию камнями и бутылками и поджигали мусорные баки. Полиция применила водометы и другие спецсредства, в том числе против тех, кто не оказывал сопротивления. В беспорядках пострадали десятки болельщиков и полицейских.

«Очевидно, что в полиции, среди части людей, существует культура, в соответствии с которой считается нормальным выходить на улицу и драться с мальчишками, детьми, беззащитными людьми, женщинами. Это неприемлемо, и мы не можем продолжать в том же духе. Я хочу, чтобы и министр, и политики, которые его защищают, сказали, считают ли они это нормальным», — сказал Денков.

Денков признал, что огромное количество полицейских образцово обеспечивало безопасность во время протеста болельщиков.

Как пишет AFP, болельщики требовали отставки президента БФС Борислава Михайлова. Он возглавляет организацию 18 лет, за которые сборная Болгарии не смогла пройти отбор ни на один крупный турнир и несколько раз меняла тренеров.

В отборочном турнире Евро-2026 болгары заняли последнее место в группе G.

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