Белорусская модель утверждает, что ее обокрали в турецком аэропорту 21.11.2023, 1:07

Полли Каннабис

Пропали ценности на 10 тысяч долларов.

Модель из Беларуси Полли Каннабис утверждает, что в стамбульском аэропорту ее обокрали. Девушка уже обратилась в белорусскую милицию. И, видимо, направилась в Стамбул разбираться в ситуации.

Полли Каннабис рассказала о краже в своем Instagram. В нескольких видео она изложила ситуацию — с ее слов, когда она ждала посадки на рейс из Стамбула в Минск и уже зашла «в коридорчик» на пути в самолет, ей сказали, что нельзя брать на борт ту ручную кладь, которая у девушки была с собой. Как говорит модель, это был «маленький чемоданчик».

В итоге для оформления последними остались Каннабис и еще некая девушка. Сотрудника, забиравшего ее багаж, белоруска подозревает в причастности к краже.

В Минске она обнаружила, что чемодан был «не так закрыт, там были замки не на том месте». Со слов модели, пропали некие изделия BVLGARI, а в общем «пропало много». Позже она обратилась в белорусскую милицию и в компанию «Белавиа». В турецкой же полиции ей сказали для подачи заявления приезжать в Турцию. Вечером 20 ноября модель записала видео на английском со словами: «Эй, преступник, я иду. Жди».

Каннабис летела из Стамбула в Минск на день рождения мамы. Из ее вещей пропали ценности на 10 тысяч долларов, пишет Smartpress.

Минчанке Полли Каннабис 32 года. Она победительница конкурса Miss Top Model Universe 2021, финалистка Miss Earth и Miss Grand. Девушка в июле 2023-го объясняла газете «Звязда», что Полли Каннабис — это ее настоящее имя: «У меня очень творческая мама, имя придумала она. Фамилия тоже настоящая, просто мои предки были из Прибалтики, отсюда такая необычность для нашего восприятия».

В 2017 году во время участия в конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах у Полли украли мобильный телефон. В 2018 году стала жертвой мошенника, который, представившись СММ-менеджером, должен был рекламировать обучающие курсы Полли в социальных сетях. В 2021 году из-за проблем с визой не смогла вовремя вылететь на конкурс красоты Miss Elite World 2021 в Каир. Участие белоруски было под угрозой, ситуация благоприятно разрешилась.

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