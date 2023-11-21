Дроны атаковали три российских региона
- 21.11.2023, 8:09
- 2,836
Что известно?
В России заявили, что вечером 20 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали три региона. О последствиях не сообщается, передает УНИАН.
Так, вечером российское Министерство обороны отчиталось об уничтожении «украинского беспилотного летательного аппарата» над Брянской областью. Его якобы сбили около 21:30 (по Минску) средства противовоздушной обороны РФ.
Вскоре губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что российские силы «обезвредили» беспилотники на территории Шаблыкинского района.
«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», - написал он в своем Telegram-канале.
Уже позже Минобороны России заявило о сбитии очередного дрона самолетного типа, в этот раз - над Курской областью.