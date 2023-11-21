Дроны атаковали три российских региона 21.11.2023, 8:09

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Что известно?

В России заявили, что вечером 20 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали три региона. О последствиях не сообщается, передает УНИАН.

Так, вечером российское Министерство обороны отчиталось об уничтожении «украинского беспилотного летательного аппарата» над Брянской областью. Его якобы сбили около 21:30 (по Минску) средства противовоздушной обороны РФ.

Вскоре губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что российские силы «обезвредили» беспилотники на территории Шаблыкинского района.

«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», - написал он в своем Telegram-канале.

Уже позже Минобороны России заявило о сбитии очередного дрона самолетного типа, в этот раз - над Курской областью.

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