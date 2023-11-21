Госдеп США сделал резонансное заявление о судьбе похищенных Лукашенко детей 2 21.11.2023, 9:42

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Они могут использоваться для еще более страшного преступления.

Беларусь не может считаться безопасной страной для пребывания украинских детей, потому что она является соучастницей войны России против Украины. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Этот комментарий Миллер дал в ответ на вопрос, что США собираются делать по поводу депортации украинских детей в Беларусь. В своем вопросе журналист ссылался на отчет экспертов Йельского университета.

«Я бы сказал, что принял к сведению этот отчет. В нем идентифицировано более 2400 детей из Украины в возрасте от шести до 17 лет, которые были перевезены в учреждения в Беларуси. Задокументирована тесная координация между российскими и белорусскими чиновниками с целью содействия этим перемещениям», — сказал Миллер.

Он напомнил, что Беларусь — соучастница агрессивной войны России против Украины, и поэтому она не является «бескорыстной третьей страной», которая предоставляет безопасное убежище детям в условиях конфликта.

По словам спикера, депортация в Беларусь «непропорционально» нацелена на уязвимых детей — потенциальных сирот, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей и детей членов украинских вооруженных сил.

«Наша информация ограничена. Мы не знаем, эксплуатируют ли детей, которых депортируют в Россию или Беларусь, дальше, но они, конечно, остаются очень уязвимыми к торговле людьми. Поэтому мы продолжаем очень внимательно следить за этим вопросом, делая весь спектр оценок, которые вы ожидаете от нас», — добавил Мэтью Миллер.

Он отказался ответить на вопрос, пришло ли время для ордера Международного уголовного суда на арест Александра Лукашенко, потому что такие «определения» должен делать сам МУС.

Какова роль Лукашенко в депортации украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит, в частности, через территорию Беларуси, заявлял он.

С сентября 2022 года в Беларусь депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет, писала британская The Telegraph.

В июле глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признался, что участвует в депортации украинских детей. Международный КХ отмежевался от его заявлений и объявил о начале расследования.

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