«Аллигатор» россиян поразил свою же бронетехнику 21.11.2023, 12:13

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Пропаганда пыталась выдать ее за «украинскую».

Российские военные похвастались в соцсетях уничтожением якобы «украинской бронетехники», которая оказалась их собственной МТ-ЛБ.

В прокремлевских Telegram-каналах было опубликовано видео с вертолета Ка-52М «Аллигатор», который поражает ракетой стоящую возле посадки мотолыгу.

Однако благодаря геолокации OSINT-специалисты быстро установили, что на самом деле на обнародованных кадрах российская техника, которая была уничтожена бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки еще в октябре.

Ка-52М ВКС РФ уражає МТ-ЛБ. Супротивником заявляється, що машина має українську приналежність. Насправді ж, на відео російський МТ-ЛБ, покинутий в жовтні в ході атаки біля Новомихайлівки.

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Джерело pic.twitter.com/2gKRiPifsf — АSLAN (@antiputler_news) November 20, 2023

Friendly fire.

A russian Ka-52M accidentally striking their own abandoned modified MT-LB with an ATGM.

47.82581283727884, 37.514807485788445 pic.twitter.com/ratmmfnruk — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) November 21, 2023

Подобные ошибки, которые кремлевская пропаганда выдает за «военные достижения», происходят с российскими вертолетчиками регулярно.

Так, в июне экипаж российского «Аллигатора» перепутал обыкновенную сельскохозяйственную технику с украинскими танками Leopard 2, после чего россияне еще и хвастались их уничтожением, из-за чего подверглись насмешкам даже со стороны так называемых «z-военкоров».

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