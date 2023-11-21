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«Аллигатор» россиян поразил свою же бронетехнику

  • 21.11.2023, 12:13
  • 2,982
«Аллигатор» россиян поразил свою же бронетехнику

Пропаганда пыталась выдать ее за «украинскую».

Российские военные похвастались в соцсетях уничтожением якобы «украинской бронетехники», которая оказалась их собственной МТ-ЛБ.

В прокремлевских Telegram-каналах было опубликовано видео с вертолета Ка-52М «Аллигатор», который поражает ракетой стоящую возле посадки мотолыгу.

Однако благодаря геолокации OSINT-специалисты быстро установили, что на самом деле на обнародованных кадрах российская техника, которая была уничтожена бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки еще в октябре.

Подобные ошибки, которые кремлевская пропаганда выдает за «военные достижения», происходят с российскими вертолетчиками регулярно.

Так, в июне экипаж российского «Аллигатора» перепутал обыкновенную сельскохозяйственную технику с украинскими танками Leopard 2, после чего россияне еще и хвастались их уничтожением, из-за чего подверглись насмешкам даже со стороны так называемых «z-военкоров».

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