Новый провал с Сербией1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 21.11.2023, 18:13
- 5,756
Подарок для Кремля прилетел от Балкан.
Следом за новостью о встрече Байдена и Си, потрясшей машину скрепной пропаганды о «блоке Россия-Китай против Запада», новый «подарок» прилетел в Кремль и МИД от Балкан.
Президент Сербии Вучич встретился в Белграде со Столтенбергом, генсеком НАТО – блока, с которым, как уверяет пропаганда, Россия «воюет в Украине».
Президент наших сербских друзей сообщил оглушенным российским скрепоносцам, что Сербии важно сотрудничество с НАТО и KFOR, которые обеспечивают безопасность в Косово и Метохии.
Подход прагматичный, в НАТО Сербия не собирается, да это и не нужно: «Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет».
Спросим российских руководителей и их аналитиков: что же это Сербия не вступает в ваше ОДКБ? Только что показавшее высочайшую эффективность в конфликте Азербайджана и Армении? Нет вас на Балканах. Там НАТО и Сербия, проводящие совместные учения.
Telegram-канал «СерпомПо»