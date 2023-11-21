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Новый провал с Сербией

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 21.11.2023, 18:13
  • 5,756
Новый провал с Сербией
Александр Вучич

Подарок для Кремля прилетел от Балкан.

Следом за новостью о встрече Байдена и Си, потрясшей машину скрепной пропаганды о «блоке Россия-Китай против Запада», новый «подарок» прилетел в Кремль и МИД от Балкан.

Президент Сербии Вучич встретился в Белграде со Столтенбергом, генсеком НАТО – блока, с которым, как уверяет пропаганда, Россия «воюет в Украине».

Президент наших сербских друзей сообщил оглушенным российским скрепоносцам, что Сербии важно сотрудничество с НАТО и KFOR, которые обеспечивают безопасность в Косово и Метохии.

Подход прагматичный, в НАТО Сербия не собирается, да это и не нужно: «Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет».

Спросим российских руководителей и их аналитиков: что же это Сербия не вступает в ваше ОДКБ? Только что показавшее высочайшую эффективность в конфликте Азербайджана и Армении? Нет вас на Балканах. Там НАТО и Сербия, проводящие совместные учения.

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