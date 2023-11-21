Лукашисты снова предупредили белорусов, чтоб готовились к скачку цен 6 21.11.2023, 20:09

4,390

Годовая инфляция ускорится в ноябре и декабре.

Годовая инфляция в Беларуси ускорится в ноябре и декабре и составит по итогам этого года порядка 5,5%. Такой прогноз сделали в Минэкономики. Напомним, в октябре годовая инфляция разогналась до 3,7%. Судя по нынешнему прогнозу Минэкономики, белорусам нужно приготовиться к скачку цен в ноябре и декабре, передает «Зеркало».

Какие конкретно товары и платные услуги могут подорожать в оставшиеся два месяца нынешнего года, в Минэкономики не уточнили. Напомним, в октябре заметно выросли цены на продукты — на 1,2% к сентябрю. При этом подорожали в том числе продовольственные товары, которые входят в базовый набор. Среди прочего это хлеб и овсяная каша.

Тем временем эксперты Евразийского банка развития накануне отмечали, что разгон инфляции в нашей стране связан в основном из-за эффекта низкой базы — в прошлом году в октябре и ноябре была зафиксирована дефляция. Это произошло на фоне введенного жесткого госрегулирования: сначала чиновники запретили повышение цен, а потом — ввели потолок по ним. О возможных проблемах из-за госрегулирования цен эксперты предупреждали практически сразу после введения этого контроля, речь шла в том числе о том, что рано или поздно это может привести к «взрыву» в экономике.

Ранее о предстоящем росте цен в последние месяцы нынешнего года белорусов предупреждали и сами чиновники.

Тем временем даже при таком жестком госрегулировании цены продолжают заметно расти. Ранее в начале октября «Зеркало» сравнило, как изменились цены за последний год на один и тот же набор товаров в одном и том же магазине. Средний чек на эти позиции вырос почти на 15%. Стоит отметить, что рост цен на товары в конкретном магазине не отражает картину по инфляции в целом. Дело в том, что наша личная инфляция отличается от той, которую считает Белстат, если набор покупаемых нами товаров не совпадает на 100% с теми, которые анализирует эта структура.

Однако изменение цен на одни и те же продукты в одном и том же магазине подтверждает, что даже при жестком регулировании цен остановить их рост невозможно (если это не полный запрет на изменение стоимости товаров в магазинах). Иначе это привело бы к дефициту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».