Художник Бэнкси раскрыл свое настоящее имя в ранее неопубликованном интервью 21.11.2023, 21:17

1,274

Кадр с репортажа телеканала ITV London за 2003 год, на котором, вероятно, показан Бэнкси. Фото: ITV News

Бэнкси впервые назвал свое настоящее имя в 2003 году.

Анонимный уличный художник Бэнкси назвал себя Робби в одном из первых интервью. Запись появилась в открытом доступе только сейчас на сайте BBC.

Радиоведущий Найджел Вренч поговорил с молодым артистом в 2003 году на его первой крупной выставке «Война за газон». Журналист уточнил, можно ли называть Бэнкси Робертом. На это художник ответил: «Я Робби». В итоговую версию этот момент не вошел. Вренч обнаружил запись во время подготовки серии подкастов, посвященных истории знаменитого художника.

Бэнкси — один из самых известных стрит-арт художников в мире. На протяжении всей его карьеры журналисты и поклонники пытались установить личность творца. В 2016 году ученые провели исследование и подтвердили, что настоящее имя Бэнкси — Робин Ганнингем.

Некоторые считают, что под маской Бэнкси скрывается основатель группы Massive Attack Роберт Дель Ная. В пользу этой версии говорит то, что работы художника часто появлялись в тех же местах, где Роберт выступал с концертами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».