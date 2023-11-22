В Минске задержали преподавателя БГУ Светлану Яскевич 22.11.2023, 12:59

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Светлана Яскевич

С женщиной записали «покаянное» видео.

Силовики задержали преподавателя Института бизнеса БГУ Светлану Яскевич. Ее «покаянное» видео опубликовал 22 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

На камеру женщину заставили сказать, что ее задержали за размещение в сети «протестной символики».

— В дворовых чатах обсуждала возможность участия в несанкционированных мероприятиях. За данные действия задержана, — вынудили сказать на камеру женщину.

Дата задержания преподавателя пропагандистскими ресурсами не сообщается, как и то, находится ли она сейчас в заключении или на свободе. В Facebook Светланы последние публикации датируются 11 ноября.

На сайте Института бизнеса БГУ указано, что Светлана Яскевич — эксперт и практик с 15-летним опытом в области информационных технологий, электронного обучения, педагогического дизайна, web-дизайна, компьютерной графики, UX- UI-проектирования, юзабилити.

В 2004 году она защитила магистерскую диссертацию на тему: «Социально-педагогические аспекты компьютерной интерпретации в современной математике» с оценкой «отлично» с присуждением степени магистра педагогических наук.

Педагогической деятельностью Светлана Яскевич занимается с 1994 года. В Институте бизнеса БГУ работает с 2006 года. Отмечена грамотами и дипломами, является автором и соавтором более 50 учебно-методических и научных публикаций.

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