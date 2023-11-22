В Минске задержали преподавателя БГУ Светлану Яскевич
- 22.11.2023, 12:59
- 2,578
С женщиной записали «покаянное» видео.
Силовики задержали преподавателя Института бизнеса БГУ Светлану Яскевич. Ее «покаянное» видео опубликовал 22 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
На камеру женщину заставили сказать, что ее задержали за размещение в сети «протестной символики».
— В дворовых чатах обсуждала возможность участия в несанкционированных мероприятиях. За данные действия задержана, — вынудили сказать на камеру женщину.
Дата задержания преподавателя пропагандистскими ресурсами не сообщается, как и то, находится ли она сейчас в заключении или на свободе. В Facebook Светланы последние публикации датируются 11 ноября.
На сайте Института бизнеса БГУ указано, что Светлана Яскевич — эксперт и практик с 15-летним опытом в области информационных технологий, электронного обучения, педагогического дизайна, web-дизайна, компьютерной графики, UX- UI-проектирования, юзабилити.
В 2004 году она защитила магистерскую диссертацию на тему: «Социально-педагогические аспекты компьютерной интерпретации в современной математике» с оценкой «отлично» с присуждением степени магистра педагогических наук.
Педагогической деятельностью Светлана Яскевич занимается с 1994 года. В Институте бизнеса БГУ работает с 2006 года. Отмечена грамотами и дипломами, является автором и соавтором более 50 учебно-методических и научных публикаций.