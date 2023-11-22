В Минск прилетел Сергей Шойгу 1 22.11.2023, 16:52

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Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ приземлился в Мачулищах.

Сегодня в 15:35 на аэродроме «Мачулищи» приземлился борт, принадлежащий Министерству обороны РФ и оснащенный специальным бортовым узлом связи СБУС-214.

На нем в Минск прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу для участия в саммите ОДКБ.

Также в Беларусь уже прибыли представители Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а Армения, как сообщалось, отказалась от участия.

Саммит ОДКБ пройдет в Минске в четверг. В нем ожидается участие Владимира Путина.

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