В Минск прилетел Сергей Шойгу

В Минск прилетел Сергей Шойгу1
- 22.11.2023, 16:52
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Глава Минобороны РФ приземлился в Мачулищах.
Сегодня в 15:35 на аэродроме «Мачулищи» приземлился борт, принадлежащий Министерству обороны РФ и оснащенный специальным бортовым узлом связи СБУС-214.
На нем в Минск прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу для участия в саммите ОДКБ.
Также в Беларусь уже прибыли представители Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а Армения, как сообщалось, отказалась от участия.
Саммит ОДКБ пройдет в Минске в четверг. В нем ожидается участие Владимира Путина.