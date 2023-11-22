закрыть
22 ноября 2023, среда, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва за год признала 1644 белоруса угрозой национальной безопасности

5
  • 22.11.2023, 17:10
  • 4,500
Литва за год признала 1644 белоруса угрозой национальной безопасности
Фото: charter97.org

Многим аннулировали ВНЖ.

Литва с ноября прошлого года признала 1644 белоруса угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает Департамент миграции при МВД Литвы.

С ноября прошлого года 562 белорусам было отказано в виде на жительство в Литве, 343 белорусам было решено его не продлевать. Также было принято 450 решений об аннулировании ВНЖ, выданных белорусам. Дважды белорусским гражданам отказывали в выдаче постоянного вида на жительство в Литве, 8 раз принимались решения об аннулировании таких документов.

Еще 279 белорусам было отказано в получении национальной литовской визы.

Большинство решений были приняты после заполнения специальной анкеты, в которой есть вопросы о взглядах на войну в Украине, принадлежности Крыма, контактах со спецслужбами, службе в армии или силовых ведомствах и так далее.

В ведомстве также отметили, что были случаи, когда белорусы при заполнении анкеты утаивали невыгодную для них информацию — это выяснялось при помощи Департамента госбезопасности, полиции и других литовских структур.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров