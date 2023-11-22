Литва за год признала 1644 белоруса угрозой национальной безопасности 5 22.11.2023, 17:10

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Фото: charter97.org

Многим аннулировали ВНЖ.

Литва с ноября прошлого года признала 1644 белоруса угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает Департамент миграции при МВД Литвы.

С ноября прошлого года 562 белорусам было отказано в виде на жительство в Литве, 343 белорусам было решено его не продлевать. Также было принято 450 решений об аннулировании ВНЖ, выданных белорусам. Дважды белорусским гражданам отказывали в выдаче постоянного вида на жительство в Литве, 8 раз принимались решения об аннулировании таких документов.

Еще 279 белорусам было отказано в получении национальной литовской визы.

Большинство решений были приняты после заполнения специальной анкеты, в которой есть вопросы о взглядах на войну в Украине, принадлежности Крыма, контактах со спецслужбами, службе в армии или силовых ведомствах и так далее.

В ведомстве также отметили, что были случаи, когда белорусы при заполнении анкеты утаивали невыгодную для них информацию — это выяснялось при помощи Департамента госбезопасности, полиции и других литовских структур.

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