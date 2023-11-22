Северная Македония провела тайные учения украинских военных 22.11.2023, 17:30

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Учения проходили на базах балканской страны.

Во вторник, 21 ноября, Северная Македония завершила проведение тайных учений первой группы украинских военных на собственных базах.

Об этом заявила министр обороны страны Славянка Петровская, сообщает Balkan Insight.

Она отметила, что информация о подготовке до сих пор была конфиденциальной «из соображений безопасности».

По словам Петровской, учения проводились «на объектах, принадлежащих армии Республики Северная Македония, в отношении которых было принято соответствующее решение правительства».

Она добавила, что Северная Македония, которая стала членом НАТО в 2020 году, будет продолжать обучать украинских военных в течение 2024 года и до тех пор, «пока в этом будет потребность».

Министр не уточнила, какую именно подготовку прошли украинские военные и сколько именно солдат присутствовали на учениях.

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