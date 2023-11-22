Капсула времени за $2,5 миллиона: обнаружен самый редкий Porsche 22.11.2023, 17:42

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Пробег авто — 10 километров.

В Абу-Даби на аукцион Bonhams выставили Porsche 911 1993 года. За покрытый слоем грязи спорткар планируют выручить от 2 до 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома, пишет «Фокус».

Дело в том, что на продажу выставлен редчайший Porsche 911 Carrera RSR 3.8. Таких авто существует всего 10, причем лишь два из них предназначены для дорог общего пользования.

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 создавали для гонок. Он оснащен 3,8-литровой оппозитной шестеркой мощностью около 350 л. с. Легкое (1210 кг) купе разгоняется до 100 км/ч всего за 3,7 с.

Кроме того, у Porsche 911 Carrera RSR 3.8 доработана ходовая, установлены огромное антикрыло и каркас безопасности. Дорожная версия отличается от гоночной кожаным салоном.

Конкретно этот Porsche 911 Carrera RSR 3.8 имеет пробег всего 10 км. Автомобиль хранился в гараже и не эксплуатировался и местами еще покрыт консервационной смазкой. Спорткар в новом состоянии, необходимо лишь отмыть эту капсулу времени от грязи и пыли.

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