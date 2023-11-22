СМИ: Задержан помощник Лукашенко по Витебской области Игорь Брыло 13 22.11.2023, 20:46

13,518

Игорь Брыло. Фото: Минсельхозпрод Беларуси

Лукашист исчез с рабочего места в компании мужчин спортивного вида несколько дней назад.

Еще недавно щеголеватый министр сельского хозяйства, а потом — инспектор по Витебской области Игорь Брыло оказался в СИЗО КГБ по «молочному делу». Причина — в отношениях со Скитовым.

Несколько не связанных между собой источников сообщили «Нашай Ніве», что Игорь Брыло, помощник Александра Лукашенко по Витебской области, исчез с рабочего места в компании мужчин спортивного вида несколько дней назад. И с тех пор на рабочем месте не появлялся.

С учетом других известных нам обстоятельств можно утверждать, что Игорь Брыло задержан Комитетом государственной безопасности по «молочному делу». Ее центральным фигурантом, напомним, стал генеральный директор могилевского ОАО «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов.

51-летний Игорь Брыло родился в Борисове, как и Элькинд. Его карьера началась там. В столицу его забрали с позиции заместителя председателя Борисовского райисполкома по сельскому хозяйству. Борисовский район выделяется как количеством больших сельхозпредприятий, так своими перерабатывающими производствами.

Собеседники «Нашай Нівы» в Борисове вспоминают: когда Скитов руководил Борисовским мясокомбинатом, Брыло был его подчиненным. Он работал там ветеринаром после окончания Витебской ветеринарной академии. Эта информация подтверждается выписками из баз «Белпола».

С этой позиции Брыло получил повышение в главные ветеринары района (2004—2006), потом — в райисполком (2011—2013), потом — в Министерство сельского хозяйства первым заместителем (2013—2021). В феврале 2022-го он стал министром сельского хозяйства.

Все это время Брыло сохранял дружеские отношения со своим бывшим начальником.

Во время публичного разноса по «молочному делу» Александр Лукашенко бросил, помимо прочего, и такую фразу про Скитова: «Звонили в Министерство сельского хозяйства и просили: «Вы там индикатив не назначайте. Дайте, мы вот тут разберемся. Распродадим по более низким ценам, а потом определите эти индикативные цены, ниже которых нельзя продавать». Так я понимаю?»

Соотнося заявления и временные рамки — а в КГБ заявили, что оперативная разработка Скитова велась с 2020 года, когда Брыло уже занимал руководящие позиции в Минсельхозпроде — можно понять, в чем могут обвинять бывшего министра сельского хозяйства: в подыгрывании коррупционным схемам через регулирование или нерегулирование индикативных цен.

Индикативные цены в Беларуси — это минимальные цены, по которым мясная и молочная продукция могут продаваться на экспорт, за рубеж. Определяет их министерство своими постановлениями, публикуемыми в официальном порядке.

На посту министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло пробыл по белорусским меркам недолго: чуть больше года. За это время Брыло успел однажды даже робко возразить Лукашенко публично: редкий случай для чиновника. В июле 2023 года его назначили помощником президента по Витебской области.

Министр запомнился своими зачастую яркими галстуками и нехарактерной для белорусских чиновников бородкой — большинство аппаратчиков и силовиков стрижется и носит растительность на лице по армейским стандартам советского периода, почти идентично.

Задержание чиновника такого калибра — редкий случай для Беларуси, где слова о «жесточайшем наказании» почти никогда не распространяются на высшую номенклатуру. Правоохранительные органы редко дотягиваются до топ-чиновников, потому что арестовывать чиновника из лукашенковского кадрового реестра можно только с личного разрешения главы государства.

Среди громких дел последних десяти лет вспоминаются аресты помощника Александра Лукашенко по Гродненской области Сергея Ровнейко (2018), бывшего начальника личной охраны президента, а после Службы безопасности президента Андрея Втюрина (2019) и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи (2022).

Первая информация об арестах пришла 1 ноября. 14 ноября заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек заявил, что фигурантами дела стали 26 человек, из них 15 содержатся под стражей.

Государственные СМИ назвали главу могилевского молочного гиганта главным подозреваемым в деле. А следствие опубликовало фото золота и наличных денег, которые хранились у Геннадия Скитова.

Александр Лукашенко лично обвинил Геннадия Скитова в коррупции и создании клиентелы путем назначения на руководящие должности своих родственников, друзей молодости и даже водителя.

В возникновении коррупционной схемы такого масштаба на больших государственных предприятиях Лукашенко обвинил руководителей областных исполнительных комитетов. Управлять молочным гигантом поставили бандита, написали государственные СМИ.

Однако информация, которую собрала «Наша Ніва», показывает, что и сам Александр Лукашенко, и его ближайшее окружение очень хорошо знали, кто такой Скитов и чем он занимался. Как свидетельствуют источники, первые контакты Скитова (тогда еще Элькинда) и его родных с близким кругом Лукашенко относятся, возможно, еще к 1994 году.

Назначение Геннадия Скитова на «Бабушкину крынку» связывают с другим бывшим министром сельского хозяйства — Леонидом Зайцем, нынешним вице-премьером, который с 2019 по 2021 год возглавлял Могилевский облисполком.

«Бабушкина крынка» возникла из советского молочного комбината, возведенного в 1979 году. Это одно из самых больших молокоперерабатывающих предприятий не только Беларуси, но и Восточной Европы. Общая численность работников этого холдинга достигает 4 тысяч человек. По данным Национального агентства Беларуси, она занимает 9 место в топ-100 открытых акционерных обществ страны. 98% акций принадлежало государству.

В 2020 году доход «Бабушкиной крынки» составил 613 миллионов рублей, что позволило компании занять третью строчку в топ-15 молочных предприятий по объему выручки. Но по чистой прибыли «Бабушкина крынка» имела только 14-е место. Доходность компании составляла 3,6 миллиона рублей. Для сравнения: лидер на тот момент, частный «Савушкин продукт», имел 51,3 миллиона.

По версии КГБ, первичные оперативные данные о наличии коррупционной схемы приобретения столичной ООО «ТПК ПродИнвест» ликвидной продукции молокоперерабатывающих предприятий по заниженным ценам органы госбезопасности получили в январе 2020 года. Так в поле зрения попали «сомнительные схемы реализации продукции ОАО «Бабушкина крынка».

По утверждению КГБ, «преступные доходы от необоснованной посреднической деятельности всех участников противоправной деятельности в молочной отрасли с учетом разницы цен в Беларуси и России [составляли] не менее 10 млн долларов в год».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».