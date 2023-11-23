Белорусов, поступивших в российские вузы, забирают в армию 23.11.2023, 10:17

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Как этого избежать?

Изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе были приняты в Беларуси в мае. Отныне абитуриенты, поступающие за границу, право на отсрочку от призыва не имеют, за исключением целевиков от белорусских организаций. Родители первокурсников считают поправки в закон несправедливыми и уже на протяжении полугода торпедируют различные ведомства и инстанции всякого рода запросами. Просят сделать исключение для тех абитуриентов, которые поступают в вузы России, пишет zerkalo.io со ссылкой на российские СМИ.

Десятки обращений (индивидуальных и коллективных) были направлены в адрес Минобразования, Минобороны и депутатов. Но, как говорят сами родители, ответами на их вопросы стали лишь отписки.

На этом решили не останавливаться и послали запросы в российские госструктуры — МИД, Госдуму, Минобнауки РФ, Россотрудничество и даже на имя президента России Владимира Путина. Ответы уже пришли.

Ответ МИД России

Одно из писем пришло из Второго департамента стран СНГ МИД РФ. Там проинформировали, что в министерстве осведомлены о принятых поправках в белорусском законодательстве и возникшей проблеме предоставления отсрочки абитуриентов и студентов, обучающихся в российских вузах.

«Насколько нам известно, вопрос находится на контроле Минобрнауки России и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество — Прим. ред.)», — уточнили в МИД.

В российском МИД также отметили, что данный вопрос в ближайшее время могут вынести на рассмотрение рабочих органов «союзного государства».

Ответ Минобрнауки РФ

В российском образовательном ведомстве пояснили, что федеральные органы исполнительной власти России не участвуют в процессе разработки и рассмотрения законопроектов иностранных государств.

Но в то же время Министерство науки и высшего образования РФ исходит из того, что обучение белорусских студентов в российских вузах «соответствует интересам Беларуси».

Ответ Госдумы

Обращение относительно отсрочки от призыва на военную службу для студентов из Беларуси, поступивших в российские высшие учебные заведения, рассмотрели также в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Парламентарии не исключили, что обсуждение данного вопроса планируется провести в ходе контактов с белорусскими коллегами.

Как сообщалось ранее, тема отсрочек будет включена в повестку следующего заседания «совета министров» «союзного государства».

Сын не собирался «косить» от армии

Пока чиновники обеих стран продолжают выстраивать коммуникации и обмениваться мнениями по этой проблематике, многие белорусские парни, поступившие в этом году в вузы РФ, уже потеряли всякую надежду на положительное решение вопроса и вынужденно ушли в армию.

Летом этого года сын белоруски Татьяны стал студентом одного из престижных московских университетов. Выбрал специальность юриста и благодаря квоте Россотрудничества поступил на бюджет.

Когда парню исполнилось 18 лет, из военкомата пришла повестка: явиться для прохождения медосмотра. Со здоровьем у юноши все в порядке, поэтому призыв в армию для него не стал неожиданностью.

— Сын служит уже почти как месяц. В университете пришлось взять академический отпуск, — кратко поясняет Татьяна.

По словам женщины, к такому исходу семья была морально готова — понимали, что никаких изменений в законодательстве после вступления в силу поправок в закон уже не будет.

— Проанализировали все за и против и выбрали наиболее приемлемый путь. Лучше академотпуск сразу, чем спустя пару лет прерывать учебный процесс. Потому что с третьего курса будет плотно накладываться и практическая часть: стажировка, первая работа и опыт. В любом случае сын не собирался «косить» от армии. В семье никогда не было подобных разговоров. Мы уверены, что данный этап в жизни он преодолеет с достоинством, после чего вернется к учебе, — рассказывает женщина.

Попал в базу невыездных

Дети Игоря (имя изменено) также учатся в России: дочь — в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, сын в этом году поступил в один из вузов Москвы.

Несмотря на вступление в силу изменений в законодательстве, отменяющих отсрочку от призыва на срочную службу, парень решил ехать и учиться в соседней стране.

— Сразу скажу, что от армии он бегать не собирается, не такое у наших детей воспитание. Просто есть ощущение несправедливости, которое исполнено в отношении тех, кто выбрал для дальнейшего обучения Россию. Одноклассники нашего сына, поступившие в белорусские вузы, имеют отсрочку от службы в армии, он — нет. За что? Лишь только потому, что выбрал российский вуз? — задается риторическим вопросом собеседник.

В сентябре сыну Игоря исполнилось 18 лет. О том, что парень учится в Москве, его родители уведомили военкомат письменно. Но позже в ответ услышали неожиданное: сын попал в базу невыездных.

— Повестка была выдана на 20 сентября. На медосмотр сын не явился, так как уже учился в Москве. Соответствующие справки о месте учебы были отправлены в военкомат по почте. Нам позже перезвонили и почему-то сказали, что ничего не получали, хотя письмо было отправлено как положено — с описью вложения и уведомлением о вручении. Позже позвонил участковый и сказал, что наш сын будет невыездным, — поясняет мужчина.

Собеседник уточнил, что сын продолжает учиться в Москве, он устроен в общежитии и очень доволен условиями. Однако постоянно тревожится из-за того, что числится в базе невыездных и какое-то время не сможет покидать территорию «союзного государства».

Добиться компромисса

Некоторые родители поступивших в Россию ребят, напротив, уже свыклись с неотвратимостью ситуации. После того, как одна часть парней отправилась в армию в рамках осеннего призыва, другая почти опустила руки и просто ждет своего часа.

— Мой сын еще учится, и ему повестка не приходила. Но если ничего не решится (речь об очередных изменениях в законе — Прим. ред.), то он пойдет в армию весной. И придется тогда брать «академку» на два года, — говорит Алеся, мама еще одного белорусского студента-первокурсника, получающего высшее образование в России.

Те родители, которые продолжают вести переписку с органами власти, также понимают, что вопрос одними только обращениями в Минобороны или Минобразования не уладишь. И предлагают свое видение решения проблемы.

— На мой взгляд, самое реальное — это в рамках «союзного государства» добиваться прохождения обучения военному делу на кафедрах университетов взаимно и в Беларуси, и в России. Без призыва на срочную службу. Таким образом будет преследоваться цель — не срывать детей с учебы в армию. Эта идея обсуждалась в частной беседе с белорусскими «депутатами». Они сказали, что в этом есть логика, — отмечает мама студента-призывника Надежда (имя изменено).

Тем временем, белорусские «депутаты» не исключают, что предоставление отсрочки для обучающихся в российских вузах возможно в случае принятия соответствующей государственной программы «союзного государства».

Стать целевиком

Некоторые люди, знакомые с ситуацией, задаются вопросом: почему поступающим в Россию абитуриентам не получить статус целевика, то есть поехать учиться в соседнюю страну по направлению белорусских организаций? В таком случае, согласно тому же новому закону, им полагалась бы отсрочка.

— Почему не воспользоваться такой привилегией? Есть полторы тысячи детей, которые поступили на топовые специальности в России, и эти кадры впоследствии понадобятся нашей стране. Белорусские организации, не вкладывая ни копейки (поскольку обучение ведется за счет РФ — Прим. ред.), могут получать на выходе хороших специалистов. А молодые люди получали бы на время учебы в вузе отсрочку от армии. Мне кажется, это было бы выгодно для всех, — замечает чиновник из сферы образования.

Но и тут есть некоторые нюансы. Во-первых, целевиков в Россию отправляют учиться только конкретным специальностям, которые необходимы белорусской экономике. Например, физик-ядерщик, судостроитель и так далее. Во-вторых, перспектива пятилетней отработки в Беларуси устраивает далеко не всех абитуриентов, потому большинство из них поступает в РФ по общему конкурсу.

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