Путин выпустил из колонии рецидивиста-каннибала 7 23.11.2023, 13:19

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Оккупант отправился на войну против Украины.

Житель Сахалинской области каннибал Денис Горин, обвиняемый в убийстве минимум четырех человек, вышел из колонии и отправился на войну в Украину, обратил внимание телеграм-канал «Сахалин против войны».

Как пишет «Сибирь.Реалии», сейчас Горин находится в госпитале Южно-Сахалинска с ранением средней тяжести. Месяц назад в его соцсетях появилось фото в военной форме с Z-символикой.

В 2003 году Горина осудили на 10 лет строгого режима за убийство и глумление над телом. Через семь лет он вышел из колонии за примерное повидение по УДО.

В 2010 году он убил человека, срезал с ног трупа мясо, которое промыл, положил в холодильник, а позже съел.

Летом 2011 года Денис вместе с братом Евгением Гориным избил человека — они хотели проучить обидчика племянника и напали на непричастного человека, находившегося в той же квартире. После избиения Евгений Горин перерезал ему горло. После этого братья захоронили тело на берегу реки Лютоги.

В январе 2012 года Горины зарезали еще одного человека.

Суд приговорил Дениса Горина к 22 годам колонии.

После начала войны в Украине российские власти регулярно выпускают на свободу насильников и убийц, а также тех, кто совершил более тяжкие преступления.

Недавно президент России Владимир Путин освободил от выплаты моральной компенсации жителя Кемерово Владислава Канюса, осужденного за убийство его бывшей девушки Веры Пехтелевой и затем помилованного президентом.

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