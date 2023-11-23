Песков устроил истерику из-за «мощного движения» НАТО к границам РФ 7 23.11.2023, 15:27

6,804

Пресс-секретаря Кремля напугала Чехия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что, якобы, не Россия представляет угрозу миру, а наоборот, Европа «угрожает российскому государству». Все будто бы из-за движения НАТО «всей своей мощью» к российским границам.

Как сообщает «Интерфакс», кремлевский представитель обрушился на Чехию, президент которой Петр Павел ранее предупредил страны Европы о необходимости готовиться к военному конфликту с Россией.

«Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозу для Европы», - заявил Песков.

Более того, по мнению Пескова, это Европа «угрожает» России, потому что мощное НАТО «двигается к ее границам».

«Европа представляет угрозу для России, и Европа, я имею в виду ЕС, будучи подконтрольным США континентом, именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам», - истерично подчеркнул Дмитрий Песков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».