Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске35
- 23.11.2023, 17:08
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Видеофакт.
Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Белорусский диктатор трясся, ожидая Путина.
Политолог Дмитрий Болкунец предположил, что подобное поведения связано с болезнями Лукашенко:
— Патология в виде тремора головы у Лукашенко прогрессирует. Это связано с внутренними заболеваниями (рассеянный склероз, диабет, истощение нервной системы, заболевания почек).
Диктатор дрожал и на других видео, которые сегодня опубликовала его пресс-служба.