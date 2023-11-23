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Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске

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  • 23.11.2023, 17:08
  • 16,476
Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске

Видеофакт.

Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Белорусский диктатор трясся, ожидая Путина.

Политолог Дмитрий Болкунец предположил, что подобное поведения связано с болезнями Лукашенко:

— Патология в виде тремора головы у Лукашенко прогрессирует. Это связано с внутренними заболеваниями (рассеянный склероз, диабет, истощение нервной системы, заболевания почек).

Диктатор дрожал и на других видео, которые сегодня опубликовала его пресс-служба.

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