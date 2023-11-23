Врач: У Лукашенко проблемы не только с головой, но и с нервной системой 11 23.11.2023, 20:07

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В ближайшие годы мы можем увидеть «Лебединое озеро».

В Минске завершился саммит ОДКБ, в котором приняли участие правители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Представителей шестой страны-участницы, Армении, на встрече не было.

Главным событием саммита стала не региональная безопасность, а состояние диктатора Беларуси Александра Лукашенко. В объективы камер узурпатор попал с дрожащей головой. Слухи о здоровье Лукашенко кружат в Сети давно, однако некоторые из болезней начинают проявляться визуально.

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал в комментарии Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

— На видео отчетливо видно дрожание головы. Это может свидетельствовать о том, что у Лукашенко начали проявляться признаки тремора. То есть у него проблемы не только с головой, но и с нервной системой. Тремор – это непроизвольные движения, внезапно возникающие в одной мышце или группе мышц по ошибочной команде головного мозга. Существуют очень много факторов, которые могут вызвать тремор головы. Например, он может быть вызван органическими и функциональными изменениями нервной системы в области коры головного мозга при рассеянном склерозе или опухолях мозга. Но чаще всего такой симптом выступает под влиянием нервного напряжения, сильном стрессе или при злоупотреблении алкоголем.

По словам врача, старость не щадит никого и болезни в таком возрасте начинают вылезать наружу.

— Стоит также отметить, что Лукашенко уже почти 70 лет, а такое дрожание головы может возникать даже после 40. Очевидно, что диктатор находится в сильном нервном напряжении. Возможно, в ближайшие годы мы увидим «Лебединое озеро», – отметил медик.

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