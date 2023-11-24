Сосудистый паркинсонизм: еще два врача рассказали о серьезных проблемах у Лукашенко

Сосудистый паркинсонизм: еще два врача рассказали о серьезных проблемах у Лукашенко14
- 24.11.2023, 9:39
- 7,948
Болезнь прогрессирует.
Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.
Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.
Еще два врача рассказали журналистам, что может вызвать тремор у Лукашенко.
Невролог отметил, что тремор может возникнуть на фоне стресса. Также он может случиться на фоне сосудистого паркинсонизма (при возрастных изменениях сосудов головного мозга).
Специалист в области ангиохирургии предполагает, что тремор — маркер каких-то неврологических изменений. Причин для наличия такого симптома очень много. Особенно у людей немолодых лет. Чаще всего тремор возникает не как результат каких-то тяжелых болезней, а как последствия распространенных хронических болезней вроде остеохондроза позвоночника.
Также в медицине есть такое понятие как эссенциальный тремор — если говорить простыми словами, это когда возраст берет свое и у человека возникают проблемы с тем, как работает неврологическая система. Тремор может быть и последствием какого-либо эмоционального напряжения.