Сосудистый паркинсонизм: еще два врача рассказали о серьезных проблемах у Лукашенко 14 24.11.2023, 9:39

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Болезнь прогрессирует.

Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

Еще два врача рассказали журналистам, что может вызвать тремор у Лукашенко.

Невролог отметил, что тремор может возникнуть на фоне стресса. Также он может случиться на фоне сосудистого паркинсонизма (при возрастных изменениях сосудов головного мозга).

Специалист в области ангиохирургии предполагает, что тремор — маркер каких-то неврологических изменений. Причин для наличия такого симптома очень много. Особенно у людей немолодых лет. Чаще всего тремор возникает не как результат каких-то тяжелых болезней, а как последствия распространенных хронических болезней вроде остеохондроза позвоночника.

Также в медицине есть такое понятие как эссенциальный тремор — если говорить простыми словами, это когда возраст берет свое и у человека возникают проблемы с тем, как работает неврологическая система. Тремор может быть и последствием какого-либо эмоционального напряжения.

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