закрыть
24 ноября 2023, пятница, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ябатьки начинают прозревать»

3
  • 24.11.2023, 12:27
  • 7,312
«Ябатьки начинают прозревать»

Как Лукашенко лишается последних сторонников.

Белорусов, поступивших в российские вузы, забирают в армию. Читатель сайта Charter97.org считает, что подобные решения лишают Лукашенко последних сторонников:

— Теперь абитуриенты, поступающие за границу, право на отсрочку от призыва не имеют. Родители студентов считают поправки в закон несправедливыми и уже полгода умоляют режим сделать исключение для тех, кто поступил в вузы РФ

У электората Лукашенко начинает появляться прозрение, какой на самом деле Россия «братский народ». В то время, как чадо чинуши из верхушки жирует на «загнивающем Западе», дети обычных граждан не имеют права на отсрочку, когда учатся за границей!

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов