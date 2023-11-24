«Ябатьки начинают прозревать»3
- 24.11.2023, 12:27
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Как Лукашенко лишается последних сторонников.
Белорусов, поступивших в российские вузы, забирают в армию. Читатель сайта Charter97.org считает, что подобные решения лишают Лукашенко последних сторонников:
— Теперь абитуриенты, поступающие за границу, право на отсрочку от призыва не имеют. Родители студентов считают поправки в закон несправедливыми и уже полгода умоляют режим сделать исключение для тех, кто поступил в вузы РФ
У электората Лукашенко начинает появляться прозрение, какой на самом деле Россия «братский народ». В то время, как чадо чинуши из верхушки жирует на «загнивающем Западе», дети обычных граждан не имеют права на отсрочку, когда учатся за границей!