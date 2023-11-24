WP: Россия и Китай тайно договариваются о строительстве подводного тоннеля в Крым 6 24.11.2023, 14:44

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Перехвачены электронные письма.

Россия договаривается с Китаем о строительстве подводного тоннеля через Керченский пролив в Крым. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Утверждается, что в конце октября тайные переговоры провели российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами своих стран.

«Переговоры, которые включали встречи в конце октября, были спровоцированы растущей обеспокоенностью России по безопасности 11-мильного моста через Керченский пролив, который служил ключевой логистической линией для российских военных, но дважды подвергся бомбардировкам Украины и остался уязвимой целью», - говорится в статье.

Переговоры подчеркивают решимость России сохранить свой контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, а также растущую зависимость Москвы от Китая как источника глобальной поддержки.

По мнению официальных лиц США и инженеров, такую идею будет сложно реализовывать. На строительство, которое продлится годами, нужно будет потратить не менее 5 млрд долларов. К тому же, такие работы никогда не проводились в зоне боевых действий.

Авторы статьи отмечают, что Керченский тоннель вряд ли удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в ее военных усилиях. Но Кремль может рассматривать его как долгосрочную инвестицию - цель которой обеспечить безопасную связь с территорией, за которую можно конкурировать на протяжении десятилетий.

Кроме того, указано, что проект создаст политические и финансовые риски для Китая, никогда официально не признававшего аннексию Крыма Россией, и чьи компании могут попасть в ловушку экономических санкций, которые США и ЕС наложили на страну-агрессора.

Несмотря на это, перехваченные электронные письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие. Они якобы были предоставлены изданию украинскими чиновниками.

«Подлинность сообщений была подтверждена другой информацией, отдельно полученной The Washington Post, в частности корпоративными регистрационными файлами, показывающими, что российско-китайский консорциум с участием лиц, указанных в электронных письмах, недавно был создан в Крыму», - пишет газета.

В одном из таких сообщений говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе. Ранее эта корпорация неоднократно сотрудничала с РФ, в частности помогая в расширении линий метро в Москве.

Издание связалось с российским бизнесменом Владимиром Калюжным, которого в документах называют генеральным директором консорциума. Он заявил, что в этом вопросе «много горячки», а затем сказал, что не будет предоставлять никакой информации «вражеским СМИ», и внезапно прекратил разговор.

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