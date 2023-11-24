«Время до конца этой недели»: в России выдвинули антисемитский ультиматум 24.11.2023, 15:07

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Погромщики из Дагестана снова подняли головы.

Антисемитизм снова набирает обороты в кавказских республиках России.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале «Украина 365».

Скандальный Telegram-канал «Утро Дагестан», стоявший за погромом в аэропорту Махачкалы, открыто угрожает евреям.

Угрозы записал администратор данного российского ресурса, не скрывая своего лица. Он потребовал, чтобы евреи публично осудили военную операцию Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

«Я обращаюсь ко всем еврейским организациям на Кавказе! У вас время до конца этой недели. До конца этой недели мы должны услышать вашу позицию: либо это молчание, что означает поддержка (Израиля - ред.), либо вы выходите и осуждаете. Мы хотим знать, с кем мы живем, кто рядом с нами, кому мы продаем продукты, кого мы возим на такси, с кем мы улыбаемся и здороваемся! Мы хотим знать вашу позицию! У вас время ровно до конца этой недели!» - заявил представитель канала.

Что будет, если евреи не выскажут своей позиции, он не уточнил. Однако, судя по предыдущим событиям, можно ожидать новой серии еврейских погромов.

Напомним, что именно этот Telegram-канал сыграл ключевую роль во всплесках антисемитизма, всколыхнувших кавказские республики РФ в конце октября. В ходе этих событий погромщики захватили и разграбили аэропорт Махачкалы, узнав, что туда прибудет рейс из Израиля.

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