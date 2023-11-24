«Мобик» из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украине 24.11.2023, 17:14

Иллюстративное фото

Однако военные застали мужчину дома.

Мобилизованный россиянин из Бурятии инсценировал собственную смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украине. Его жена часто говорила о суициде и боялась, что муж погибнет, как и их сын. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Отмечается, что семье Арабжаевых выпали нелегкие испытания: в сентябре 2022 года старший сын погиб в аварии, а в ноябре главу семейства, Зоригто, мобилизовали. Жена постоянно переживала и говорила о самоубийстве.

«2 марта Зоригто дали отпуск, он должен был провести с близкими 10 дней и вернуться на службу, но исчез. В конце апреля военная полиция начала его искать: пришли домой к Арабжаеву, дверь открыл младший сын. Он показал им свидетельство о смерти отца - в документе было написано, что Зоригто Арабжаев умер 7 марта 2023 года. Сотрудники сфотографировали бумагу и ушли», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, документ внимательно изучили, он оказался поддельным. Свидетельство о смерти Зоригто купил у неизвестного, чтобы остаться рядом с женой. Позже военные еще раз наведались к Арабжаеву, а 4 мая застали мужчину дома.

2 ноября Улан-Уденский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима за дезертирство.

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