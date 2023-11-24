Путин обвинил западный искусственный интеллект в русофобии 3 24.11.2023, 18:37

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И потребовал изобрести российский.

Западные алгоритмы искусственного интеллекта демонстрируют «ангажированность» по отношению к России, и поэтому стране нужны собственные разработки на основе «традиционных ценностей». Об этом в пятницу на ИИ-конференции в Москве заявил глава Кремля Путин, пишет The Moscow Times.

По словам Путина, монопольное доминирование на российском рынке западных технологий искусственного интеллекта «недопустимо и опасно». «Алгоритм может указать машине, например, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Не учитывают, а порой — просто игнорируют и «отменяют» российскую культуру», — пожаловался Путин.

Он добавил, что запретить развитие ИИ-технологий «просто невозможно», однако контролировать необходимо. Нужно следить за обеспечением безопасности, разумности создания и применения таких технологий, и опорой в этом должна служить «традиционная культура», подчеркнул Путин.

«Наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка, языков других народов России — они должны лежать в основе наших разработок», — заявил президент. К этой работе, по словам Путина, следует привлекать библиотеки и архивы, а также специалистов по гуманитарным дисциплинам.

Итогом, по задумке президента, должно стать укрепление научного, образовательного, технологического, производственного потенциала России, а также развитие экономики.

«Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта — <…> это одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат», — сказал Путин.

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