Видеофакт: 9-летний израильтянин, освобожденный из плена ХАМАСа, встретился с отцом 25.11.2023, 16:54

Ребенок был похищен террористами вместе с мамой и бабушкой.

8-летний Охад Закари-Мундер был похищен из кибуца Нир-Оз, вместе с его мамой, 54-летней учительницей физкультуры Керен Мундер, и бабушкой Рути. Мальчик встретил в плену у террористов свой девятый день рождения, сообщают «Детали».

Освободили его тоже вместе с мамой и бабушкой. Всех троих доставили вчера, 24 ноября в детскую больницу «Шнайдер». Там для вернувшихся детей заранее подготовили их любимые игрушки и одежду. Мальчик впервые за 50 дней поиграл со своей любимой игрушкой – кубиком Рубика.

כך נראה המפגש הראשון של אוהד מונדר בן ה-9 עם אביו ואחיו, לאחר ששוחרר משבי חמאס. אוהד שוחרר יחד עם אימו קרן וסבתו רותי@Nov_reuveny

(צילום: דוברות מרכז שניידר) pic.twitter.com/jfHXSaqOuw — כאן חדשות (@kann_news) November 25, 2023

В детскую больницу «Шнайдер» направили четырех женщин и четырех детей, вернувшихся вчера из плена. Профессор Гилат Ливни, директор отделения особых потребностей, куда прибыли похищенные дети, сказал: «Это один из самых трогательных моментов за всю мою карьеру – видеть встречу детей и родителей, объятия, слезы и волнение всех вокруг».

Она добавила, что дети находятся в хорошем общем состоянии, их сопровождают многопрофильные команды, и они находятся вместе с любящими семьями.

«Состояние некоторых из них — лучше, некоторых — хуже. Они прошли обследование и предполагается, что в ближайшие дни их отпустят домой», — сказала Ливни.

По ее словам, вернувшиеся рассказали медикам о пережитом. «Мы не задаем много вопросов, но они рассказывают истории, а мы слушаем, иногда плачем вместе с ними, но я не смогу поделиться этими историями, — сказала она. Они легли спать около 4 или 5 утра утра, поэтому спали не очень хорошо, но я верю, что в ближайшие дни ситуация улучшится».

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