Ветеринары показали, как собаки могут выглядеть через 10 тысяч лет 3 25.11.2023, 20:34

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В этом им помог искусственный интеллект.

Ветеринары и генетики из компании Basepaws, которая занимается расшифровкой генной информации домашних питомцев, решили пофантазировать на тему, как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет. Для этого они воспользовались традиционным уже ИИ-генератором изображений, составив для него перечень возможных черт животных будущего.

Важно отметить, что изображения отражают не то, как будут выглядеть собаки через сотню веков, а то, какими их видит нынешний генеративный искусственный интеллект (а он строит данные, основываясь на существующей информации).

Тем не менее ветеринары озвучивают некоторые особенности собак будущего. Если глобальное потепление продолжит развиваться, псы, считают в Basepaws, станут компактнее в размерах, шерсти поубавится. Так им будет проще охлаждать организм, который будет требовать меньше пищи для получения энергии. Для охлаждения пригодятся и более крупные головы с огромными ушами.

Холод может привести как к росту размеров собак, так и снижению, но уж наверняка они покроются обильной шерстью и будут всеми силами накапливать жир. Не исключено, что в таком сценарии собаки постепенно вернутся к корням и станут волкоподобными существами. И вероятно, начнут конкурировать с человеком за место под солнцем.

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