ХАМАС отложил второй этап освобождения заложников 25.11.2023, 21:27

Израиль грозит возобновить наступление.

Вечером 25 ноября ХАМАС заявил, что откладывает запланированное на сегодня освобождение 13 израильских заложников, сообщают «Детали».

По сообщениям арабских СМИ, в ответ Израиль передал через посредников следующее сообщение: если до полуночи заложники не будут освобождены, военная операция возобновится.

Политический источник в Израиле сообщил 12-му каналу ИТВ: все заявления ХАМАСа о том, что Израиль нарушил соглашение – ложь. Израиль выполнил все свои обязательства, а ХАМАС ставит в неловкое положение поручившихся за него посредников – Катар и Египет.

Источник в израильских силовых ведомствах сообщил изданию Walla, что Израиль выполнил соглашение «на отлично». По его данным, в сектор Газа сегодня въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме того, прибыли четыре бензовоза с топливом. По словам источника, Ихъя Синуар намеренно «играет мускулами», это часть психологической войны, призванная усилить напряженность между обществом и правительством в Израиле.

По его оценкам, в ближайшие несколько часов заложники будут освобождены, а если нет, то у Израиля «достаточно вариантов».

По данным 12-го канала ИТВ, Катар передал ХАМАСу угрожающее сообщение: «Хватит игр, это кончится для вас плохо». Речь в том числе и о том, что вчера, 24 ноября, ХАМАС выбрал для машин «Скорой помощи», вывозивших заложников из Хан-Юниса, самый длинный путь – чтобы оттянуть их прибытие на КПП «Рафиах» и заставить родных заложников ждать как можно дольше.

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